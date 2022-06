Periodista panameño: “Prefería a Costa Rica, pero me defendía de los ataques de los ticos” (Video)

Alberto Quirós Noriega, el periodista panameño que se volvió enemigo público en Tiquicia, habló con La Teja para defenderse del aguacero de críticas que ha recibido.

Fufo, como se le conoce, se hizo viral porque dijo, antes del repechaje, que el grupo E del mundial (conformado por España, Japón, Alemania y ahora Costa Rica), luciría mejor con Nueva Zelanda.

El Fufo Quirós dijo que para venir a Costa Rica debe dar un espacio de tiempo prudente. Ha venido muchas veces y jugó con Cartaginés. (Pantallazo)

“Pienso que Costa Rica se va a quedar (fuera del Mundial) por agrandados, porque el fútbol es así, te mete esos bofetones y estoy confiado que Nueva Zelanda se lleva ese cupo. El grupo lo estoy viendo con Alemania, Japón, España y Nueva Zelanda, suena mucho mejor que escuchar a Costa Rica allí, que no ha hecho nada, bueno, sí, es Costa Rica, pero asimismo era Macedonia contra Italia y (da una palmada), pa’ fuera (hace alusión a que el gran favorito perdió el repechaje)”, dijo Fufo el 9 de junio en el programa El Marcador.

Como era de esperarse, esas declaraciones le cayeron como una patada al hígado a miles de ticos y por eso decidimos buscarlo para preguntarle qué piensa ahora que clasificó Costa Rica.

[ Periodista panameño sigue picado: “Nueva Zelanda suena mejor que escuchar a Costa Rica en el grupo” ]

“Costa Rica está en el mundial porque Panamá se lo permitió, porque se agrandó y de allí viene la molestia, a mí me sacan de contexto y tiran ese video, pero no muestran lo que habían dicho los de Costa Rica antes y tampoco mostraron lo que había dicho la gente, mis amigos ticos me decían, ‘Costa Rica ya ha ido al mundial’, entonces ellos me estaban picando y yo les tiré esa”, justificó.

Quirós dice que en realidad él quería que clasificaran los dirigidos por Luis Fernando Suárez y que él lo único que hizo fue ponerle picante al asunto.

Costa Rica fue al mundial y no Nueva Zelanda como en un principio lo quiso el Fufo. (KARIM JAAFAR/AFP)

“Por supuesto que no le voy a Nueva Zelanda, ¿quién le va a Nueva Zelanda?, era para picar a mis amigos ticos aquí en Panamá y bueno, se viralizó, me atacan, me escriben todo el tiempo, miles de mensajes insultándome y yo no les he tomado personal porque entiendo que cuando das opiniones puedes afectar a la gente y el fútbol es una pasión”.

Para reforzar su mensaje, hasta le echó un mielero a Keylor Navas.

“Keylor Navas es lo más grande que hay y no lo digo como para desmerecer, que los otros no, Keylor es enorme y por eso tiene las tres champions que tiene y el Madrid sí lo despreció, porque él sí tenía que quedarse y esto no lo digo para caerle bien a nadie, esto es lo que es.

“Yo nunca voy a decir las cosas pensando en que ahora quiero caerle bien a los ticos o caerle mal a los mexicanos, yo digo las cosas que yo pienso, a diferencia de la gente que trata de ser políticamente correcta”, expresó en su defensa.



— "No tengo porque disculparme por dar declaraciones o por elegir a quién le voy, pero sí aplaudo a Costa Rica", Fufo Quirós, El Marcador

El pana aclaró que no es hipócrita. “Por encima de comentarista deportivo, que no soy, simplemente soy un fanático del futbol y por supuesto muy apasionado y estoy en la comedia”.

[ Periodista panameño: “Costa Rica es un tiburón, huele sangre en estas fases” ]

El panameño tiene 35 años y jugo fútbol en Costa Rica con el Cartaginés, (cree que en el 2003).

“Son grandes y esto no lo digo para caerle bien a nadie, son grandes porque han demostrado que muchas veces, jugando no el mejor futbol, sacan el resultado, yo soy fanático del buen fútbol, el buen fútbol suele traer resultados, Panamá jugaba 4-2-3-1 explotando las bandas con un nueve, hizo tremenda eliminatoria y Costa Rica la cerró de manera perfecta, porque Costa Rica tiene eso.

“Panamá y Costa Rica somos rivales en el fútbol, yo la mayoría de las veces quiero que pierda Costa Rica, ahora en el mundial voy a querer que ganen, porque el mundial es otra cosa y el mundial cambia todo”.

-Cuándo dijo eso se metieron un montón de ticos a sus redes y mostraron su inconformidad, ¿se dio cuenta de cómo cayeron esas palabras acá?

Panamá perdió una ventaja de cinco puntos en la octogonal y se quedó sin nada. (LUIS ACOSTA/AFP)

Sí, los insultos no han sido tan malos, son insultos tranquilos, normales, es fútbol y están en todo su derecho, cada persona se expone a ser insultada o agredida cuando dice algo en público. Los piqué y se molestaron y ahora me ayudan a crecer en redes sociales, pero no era lo que buscaba. Solo digo lo que pienso.

- ¿Realmente prefería a Nueva Zelanda en el mundial, que a Costa Rica?

Era para picar y molestar a mis amigos ticos, pero no sé de un solo jugador de Nueva Zelanda, pensé que los iban a golear. Por supuesto que prefiero a Costa Rica porque en esas instancias se agrandan y allí sí se agrandan de forma positiva. No voy a ir con Nueva Zelanda para que Alemania le meta quince, pero ojo, en Panamá, muchos querían que se quedara Costa Rica. Yo me llevé las manos a la cabeza y lamenté el empate y algunos lo grabaron y querían publicar el video, pero dije que no. No quería hacer más de esto.