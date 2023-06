Periodista revela cláusula de salida de Luis Fernando Suárez: “Yo pongo cien dólares si quieren”

La cláusula de rescisión del contrato de Luis Fernando Suárez está por los cielos. (JA Masters Events)

Fiel a su estilo, Josué Quesada, periodista de Tigo Sports, no se anduvo por las ramas para dar su opinión sobre Luis Fernando Suárez y por qué, según su criterio, “es el peor técnico en la historia de la Selección de Costa Rica”.

El comunicador está en Estados Unidos para cubrir la Copa Oro y desde allí se desahogó tirando fuego contra el trabajo del cafetero, a quien reveló saldrá muy caro despedir, debido a que la cláusula de rescisión de contrato es bastante “cariñosa”.

“Nos gana Guatemala, pero no hay ninguna sorpresa; nos metió siete España; contra Martinica once contra once y no pudimos; Panamá por primera vez en nuestra historia nos ganó en el Estadio Nacional, que deberíamos estar jugar el final four, pero no estamos, ¿de qué se sorprenden?

“El peor entrenador que hemos tenido en nuestra historia se llama Luis Fernando Suárez, que además no hablemos de los polémicos episodios en los que ha estado envuelto con su representante, fogueos y demás. Son $400 mil (más de ¢217 millones) la cláusula de salida de Suárez para que se vaya mañana, son 400 mil ticos los que tienen que poner un dólar, yo pongo, 20, 100, 200 si quieren”, tiró durísimo.

La cifra es la misma que han comentado otros periodistas sobre lo que se negoció en la renovación del contrato del cafetero previo a Qatar 2022.

Quesada acabó su mensaje invitando al técnico a irse de la Tricolor a ver si nos da tiempo de corregir el rumbo y darle otra cara.

“Suárez no podés seguir en la selección, no podés seguir y esta es de Rodolfo Villalobos y del Comité Ejecutivo de la Federación, perdimos 4-2 ante Qatar en el torneo Esperanzas de Toulón y esas son nuestras esperanzas, un último lugar en Esperanzas de Toulón”, finalizó.