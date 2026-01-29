Periodista Stephanie Chaverri y su esposo Ricardo Montero viven un momento muy duro

La periodista Stephanie Chaverri, quien colabora con la cadena ESPN reveló que su esposo, el árbitro Ricardo Montero enfrenta un momento muy difícil.

La comunicadora contó que Montero perdió a su abuelita, doña Raquel y le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

La periodista Stephanie Chaverri lamenta una pérdida difícil para su esposo, el árbitro Ricardo Montero. Foto: Instagram Stephanie Chaverri. (Foto: Instagram Stephanie Chaverri./Foto: Instagram Stephanie Chaverri.)

El mensaje de Stephanie Chaverri

Este fue el posteo que hizo la periodista costarricense:

“Hoy la abuelita de Ricardo partió a la casa del Señor. Gracias a Dios que en este viaje nos permitió verla, disfrutarla, reír y hasta bailar.

“Siempre estarás en nuestros corazones doña Raquel, gracias por tanto. Vuelta alto y descanse en paz”.