El reto del día: entrevistar en italiano ✔️ . Siempre he dicho que la vida es de retos, y a mí particularmente me encanta asumirlos. . El camino fácil habría sido preguntar en español y que Bonucci respondiera en italiano, o peor aún, que la gente de prensa de la Juventus ayudaran como traductores. . Pero a veces los caminos más difíciles dejan mejores enseñanzas; sin hablar nada de italiano, absolutamente NADA, decidí asumir el reto de entrevistar a Leonardo en su idioma, horas de horas pensando/formulando las preguntas y practicando su pronunciación, eso y los nervios de saber que así como todo podía salir bien, también podía ser un desastre, y tendría que acabar recurriendo al camino fácil, (dichosamente no fue así). . Solito y sin necesidad, me quise complicar la vida, influyó positivamente que Bonucci fuera tan receptivo al inicio entendiendo que esto era algo nuevo para mí, eso sin duda ayudó para que la entrevista fluyera normalmente. . “Grazie per tutti Leonardo, e successo domani”, con esa frase y con una satisfacción interna pude entender que mi reto personal valió la pena, no solo por el hecho de sacar una entrevista en un idioma que nunca he estudiado, sino porque me lo propuse y lo cumplí, con altos y bajos, pero cumplí. . Así como este, estoy seguro que vendrán otros retos, y quizás aún más rudos (entrevistar en francés talvez 🤔); lo bonito de la vida es esto, que los retos te encuentren, y si no lo hacen, entonces habrá que salir a buscarlos. . Pura Vida