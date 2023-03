Periodista tico que sí votó por Lionel Messi en The Best fue más allá que Suárez en su análisis

Lionel Messi ganó el premio The Best este lunes (FRANCK FIFE/AFP)

La FIFA consideró solo a tres personas en Costa Rica para que votaran en los premios The Best: Celso Borges, como capitán de la Tricolor; Luis Fernando Suárez, como entrenador y al periodista David Godlberg, como representante de la prensa tica.

El comunicador, quien se encuentra en Europa sacando un prestigioso curso que imparte FIFA, se fue por Lionel Messi como primer lugar, el francés Karim Benzema como segundo y otro galo, como tercero, el atacante Kylian Mbappé.

A diferencia de Suárez, quien sorprendió a todos votando por el polaco Robert Lewandowski, Goldberg justificó porqué para él Messi fue el mejor del 2022, al igual que la mayoría de votantes.

“Es importante que este premio se basa regularmente en un análisis de 12 meses por temporada, más o menos de agosto a julio del siguiente año, que es cuando acaban las temporadas usuales que maneja FIFA alrededor del mundo. En este caso porque el mundial fue en diciembre y por el tema del covid que se venían acomodando los torneos, se consideró año y medio. De agosto 2021 a diciembre 2022 que es el periodo más grande que se ha abierto para dar estos premios.

“Agregar el mundial cambia mucho la votación, el mundial tiene mucho peso, es la competición más esperada en el mundo del fútbol y ahí sabemos que Messi brilló, vimos lo que hizo, creo que Messi se enfocó tanto en lo que sería el mundial que empezó a levantar su nivel en el 2022 y así que también hizo una gran temporada en el PSG, por ahí es que mi elección va por Messi”, dijo Goldberg a La Teja.

David Goldberg es el periodista costarricense que votó en los premios The Best. Foto: Rafael Pacheco

Un detalle curioso que nos explicó David es por qué considera que está bien que Benzema haya ganado el Balón de Oro y Messi el The Best.

“El Balón de Oro de France Football tuvo solo un año completo calendario y no incluyó la parte del mundial, es uno de los motivos de porqué Benzema se deja el Balón de Oro y no el The Best, básicamente fue afectado por esa apertura de tiempo para incluir el mundial.

“A Benzema lo dejo de segundo porque más allá que no pudo estar en el mundial, toda su temporada en el 2022 fue espectacular, llevar al Real Madrid a ganar la Liga y Champions, casi por si solo, lastimosamente la segunda mitad del 2022 se perdió muchos partidos por lesión, si hubiera jugado el mundial, hubiese cambiado mucho el resultado final del mundial y hasta de esta votación”, considera.

Justificaciones más que válidas y amparadas en la temporada con razones futbolísticas concretas, lejos de temas meramente de gustos.