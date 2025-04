Periodista tico siguió de cerca la audiencia de Alajuelense con el TAS en Madrid

Kevin Barrantes es periodista y estuvo en la cobertura de la audiencia de Alajuelense ante el TAS. Instagram Kevin Barrantes. ( Instagram Kevin Barrantes./Instagram Kevin Barrantes.)

Un periodista costarricense estuvo atento a todo lo que aconteció en Madrid, este miércoles, durante la comparecencia de Alajuelense ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Kevin Barrantes vive en España desde el 2017 y desde hace una semana forma parte del programa llamado “El Curubito”, un espacio con un corte similar a El Chiringuito, en el que le dan espacio a la polémica.

El tico tiene a cargo un segmento internacional, en el que se incluye fútbol de Latinoamérica y gracias a esta oportunidad, ha podido informar sobre la lucha que están dando los manudos por ir al Mundial de Clubes.

“Tuve la oportunidad de conocer a Esteban Amador (Piolo) y también compartí con colegas de TUDN y Claro Sports. La audiencia tardó un buen rato, la gente de Alajuelense salió a las 3:30 p.m.

“El primero en salir fue Alberto Ruiz, el abogado y le pregunté qué pasa en este tipo de procesos, porque mucha gente desconoce qué se hace en este tipo de reuniones y nos explicó que básicamente es una recopilación de datos y que hoy no iban a dar una respuesta, que es lo que quieren saber los aficionados de Alajuelense”, destacó.

Kevin (a la derecha, con la cabeza cortada) fue el único periodista tico que estuvo en la audiencia. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Satisfechos

Barrantes comentó que en Alajuelense salieron satisfechos con lo que pasó y agregó que en los rostros de los dirigentes se notaba cierta felicidad por haber cumplido con la comparecencia.

“Don Alberto, el abogado nos ayudó a tener declaraciones de Joseph Joseph y de León Weinstock, y se veían felices, no es que salieron triunfantes, pero se mostraron colaboradores y satisfechos con lo que pasó”, destacó.

Kevin relató que desde que llegaron a las cercanías del TAS, los periodistas estuvieron debatiendo sobre este tema, las posibilidades de los clubes involucrados en las demandas ante el tribunal y hasta vacilaron con posibles escenarios.

Kevin llegó a España en el 2017, a cursar una maestría y desde entonces hizo carrera en suelo europeo. Instagram Kevin Barrantes. ( Instagram Kevin Barrantes./Instagram Kevin Barrantes.)

De hecho, los comunicadores mexicanos se sorprendieron porque esta comparecencia se hizo en España, ya que el TAS tiene sus oficinas en Suiza y ahí recibirá al León y Pachuca de México, en Mayo; para escuchar sus alegatos, luego de que los esmeraldas quedaran fuera del Mundial de Clubes.

“El Pachuca fue el que decidió que el León quedara fuera del Mundial y decíamos: quién quita un quite y el TAS decide que sea el Pachuca el que quede fuera o que revisara el tema de la multipropiedad y ambos clubes mexicanos quedaran fuera del torneo.

“También compartimos datos muy interesantes: yo no sabía, que el bufete de abogados que contrató Alajuelense (Sportia Law) ha llevado 37 casos y todos los ha ganado, entonces esto da una sensación de seguridad para los manudos y también me dijeron que el León contactó a este grupo de abogados, pero ya estaban representando a Alajuelense”, añadió.

Camaradería

Para Kevin era la primera vez cubriendo una audiencia de este tipo, y se sorprendió por la cantidad de tiempo que duró y relató una linda experiencia que tuvo con Joseph Joseph.

“El día anterior (martes) conversé con Joseph Joseph, un señor superrespetuoso, un caballero que no conocía, porque cuando me vine para España él no era presidente de Alajuelense.

“Estuvimos conversando y me dijo esto va para rato, se lo digo para que no se quede afuera esperando y yo le dije que ahí estaría, esperando a ver qué acontecía. Al salir, me pude presentar, conversamos un poco y en cuestión de 30 segundos lo puse al tanto de mi vida, se portó muy bien conmigo”, manifestó.