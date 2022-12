Periodistas contaron lo que vivieron en la frontera entre Kuwait e Irak: “fue un momento tenso”

Rodol Mora, periodista de Deportes Repretel contó lo que se vivió en la frontera con Irak. Instagram.

Los periodistas Rodolfo Mora y Carlos Serrano, de Deportes Repretel, contaron lo que vivieron en la frontera entre Kuwait e Irak, previo al amistoso que se jugaría contra los iraquíes y que no se llevó a cabo.

Este iba a ser el último fogueo de la Tricolor antes de la Copa del Mundo de Qatar y por el que la Federación tendrá que devolver cerca de ¢200 millones a la federación iraquí.

“La situación que nosotros vivimos allá fue muy desgastante, pasar despiertos alrededor de 27 horas, después de un día largo, porque la Selección decidió entrenar en la mañana. Es como que a las 10:00 de la mañana, la Sele decida hacer su entrenamiento y a las 8:00 de la mañana del martes, todavía los jugadores estén despiertos”, dijo Mora, en el programa 120 minutos.

Falta de fogueos y caprichos... los principales fallos en la gestión de Luis Fernando Suárez

“¿Cómo se comportaban ellos (los jugadores)?”, le preguntó Andrey Aguilar.

“No era un Mustang de lujo (dijeron en relación con el bus que llevó a los jugadores a la frontera), estaban serios, en la parte de adelante del bus, luego se iban para atrás, se veían molestos, a jugar con algún videojuego que tenían por ahí, no estaban contentos, usted no puede estar contento después de esa situación”, agregó Serrano.

Pero el relato no paró ahí.

“Fueron ocho horas, iban dos buses, la gente estaba cansada, molesta, cuando viajás 4 horas, llegás a la frontera, te toca bajarte del autobús para que te sellen el pasaporte, en la salida a Kuwait.

Carlos Serrano, periodista de Repretel. Instagram.

“Después llega el paso a Irak, en el paso a Irak llega el mismo proceso. La salida a Kuwait todo estaba bien, pero cuando llegamos a territorio de Irak se da el problema. Se para el bus y nos dicen ‘esperemos’, el rato se sigue extendiendo, se da un problema con el tema de los pasaportes, que tras de eso, se manejaban en bolsa, eran como 60 pasaportes y se da el conflicto.

“Fue un momento tenso, porque se gritaba que los buses se hicieran para atrás porque estaban en territorio irakí y la verdad no se entendía el idioma, no es una frontera como la de acá (...) porque está en medio del desierto, todo oscuro, en un territorio desolado, se veían soldados y no te hablan en el idioma, no entendés lo que está pasando”, contó Rodolfo.