Periodistas critican justificación de Joel Campbell por no firmar camisa de Saprissa

Dos periodistas deportivos criticaron la justificación que dio Joel Campbell de por qué no firmó una camiseta del Deportivo Saprissa a un aficionado, horas antes del partido ante Guanacasteca.

La acción se dio en las afueras del estadio Chorotega de Nicoya cuando un aficionado le puso una chema morada a Campbell para que le pusiera su autógrafo y el manudo se negó.

Para mala suerte de Joel, trascendió una foto de Carlos Mora firmando la misma camisa morada que él no autografió y eso encendió aún más los ánimos de los aficionados, sobre todo de los saprissistas. También la firmaron Daniel Chacón y Leo Menjívar.

Joel Campbell no le dio pelota al muchacho que le puso una chema de Saprissa para que la firmara. (Pantallazo)

Joel justificó su acción en redes sociales.

“Solo quiero aclarar que NO me negué a firmar la camisa de Saprissa, lo que pasó fue que ya llevaba 10 min tomándome fotos y firmando camisetas y ahí fue que llegó el comisario de Unafut para decirme que ya no podia parar más… Por eso fue que seguí directo”, escribió Joel en la red social X.

Johnny “Loko” González dijo que no cree en la justificación de Joel y cree que lo hizo a propósito.

Joel Campbell en Guanacaste

“Creo que hay un resentimiento grande de él contra el equipo de Saprissa por la forma en que lo ha tratado la afición. Ha decidido ni siquiera nombrar a Saprissa. No firmó a propósito, no quiso.

“Si estuvo bien o no, es cuestión de cada quien, depende de la óptica, muchos liguistas lo verán bueno, otros malo e igual con los morados”, dijo el Loko.

Alex Mazón, periodista de radio Monumental, manifestó que Campbell se equivocó, se dio cuenta del error y por eso salió con esa respuesta.

“Por más justificante que ponga se equivocó porque es una obligación deberse al aficionado, él lo sabe, sea del equipo que sea, hemos visto a jugadores tomarse fotos con aficionados de otros equipos a nivel internacional. Campbell, con la experiencia que tiene, no sé, fue un mal momento, algo le pasó porque él no es de ese corte. Se equivocó”.