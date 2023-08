Periodistas deportivos cuestionan excusa de jugadores del Saprissa

Pese a la pulseada, los morados salieron de Panamá con un punto. Foto: Marco Vargas

Pese a que el Deportivo Saprissa sacó un punto de oro en Panamá, por la Copa Centroamericana de la Concacaf, hubo un detalle que llamó la atención y que no es la primera vez que sucede en el cuadro morado.

Resulta que tras el juego contra los canaleros, entre las razones que los jugadores que hablaron con la prensa dieron por el marcador final, fue el estado de la cancha del estadio Universitario. Llamó la atención porque no todos los días se escuchan ese tipo de justificaciones y más cuando en la previa el defensor Fidel Escobar decía todo lo contrario, que era un canchón.

“No parecía, pero sí, la cancha estaba bien irregular por dentro, no son excusas, pero a veces no deja que el fútbol fluya más, tenia muchas irregularidades, pero son cosas que pueden pasar durante los juegos”, comentó Ariel Rodriguez.

“Me parece que quizás si se hubiera podido mojar un poquito más, porque la bola no rodaba bien. Desde afuera se veía espectacular y adentro se sentía más pesada, estaba muy acolchonada y quizás le hizo falta un poquito más de agua”, respondió David Guzmán a Yashin Quesada en la transmisión de radio Columbia.

Para analizar el por qué salen con eso, conversamos con dos periodistas; uno de ellos fue Estefan Monge de Repretel - Monumental, quien le sigue la pista al cuadro morado y comentó que esas respuestas pueden ser señales del arduo calendario que tienen los saprissistas en este semestre.

“Me parece que, en cierta parte, a los jugadores de Saprissa les está pasando factura el desgaste físico por la demanda partidos y los viajes a lugares donde las canchas no son las mejores. El empate en Panamá, en cierta parte, fue bueno porque les permite seguir líderes; sin embargo, no deben ser conformistas y a un equipo como Saprissa siempre hay que exigirle ganar, no puede haber discursos así”, comentó Monge.

Milton Montenegro, del diario La Nación, quien también cubre en detalle a la S, dijo que eso solo busca desviar la atención por algo que quedó reflejado en la cancha.

“Es importante recordar que, llueva o truene, o incluso en un campo en mal estado, las condiciones son iguales para ambos equipos. Saprissa no ganó debido a su actuación deficiente; su desempeño en el partido fue débil y no logró imponerse en el juego ofensivo. Además, algunos jugadores pasaron desapercibidos en el terreno de juego”, respondió Montenegro.

Veremos si en el juego de este fin de semana contra la Asociación Deportiva San Carlos, por el campeonato nacional, las excusas vuelven al escenario, más cuando en los últimos años el estadio Carlos Ugalde Álvarez ha sido uno de los terrenos que más les ha costado sacar puntos a los morados.