Periodistas panameños le tiraron con todo a costarricense por arbitraje de Real Estelí - CAI

La actuación de Juan Gabriel Calderón no fue vista con buenos ojos en Panamá. (Jose Cordero)

La victoria del Real Estelí ante el Independiente de Panamá por la ida de las semis de la Copa Centroamericana generó una gran cantidad de comentarios en redes sociales, incluso hasta de molestia por parte de dos periodistas deportivos canaleros por la actuación del árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón.

El famoso José Miguel Domínguez, conocido como “Chepebomba” por su participación en el programa El Marcador de Tigo Sports Panamá le tiró filazos al tico en su perfil de la red social X (antes Twitter) por la forma en cómo le pito al cuadro pana.

“Juan Gabriel Calderón, esto huele raro… Le estás pitando todo en contra al CAI (Independiente). Iluminado Barrera debería estar ya en las duchas. Debió ver la cartulina roja. Analizo, observo y veo cosas raras. Cosas que no me gustan ni me convencen. Ojo, CONCACAF. Punto y pelota.

LEA MÁS: Real Estelí le saca el triunfo al Independiente en la Saprihora

“Robar, robar y robar. El árbitro (Juan Gabriel Calderón) iba de rojo…”, le tiró Chepe al referee.

Álvaro Martínez del canal COS no se quedó atrás y le bastó con solo un tuit para mandar el filazo.

“El Juan Gabriel tico con un arbitraje corrupto. Injusto. Localista. Vergonzoso”, agregó.

Como que no solo en Tiquicia nuestros árbitros dan dolores de cabeza a la afición y prensa, también en Panamá.

Juan Gabriel Calderón, esto huele raro… Le estás pitando todo en contra al CAI. Iluminado Barrera debería estar ya en las duchas. Debió ver la cartulina roja. Analizo y observo y veo cosas raras. Cosas que no me gustan ni me convencen. Ojo, CONCACAF. Punto y pelota. #MentiraNoEs pic.twitter.com/0AJKJku9sa — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) October 27, 2023

Robar, robar y robar. El árbitro iba de rojo… https://t.co/Ja4V64OnpP — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) October 27, 2023