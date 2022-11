Periodistas ticos relataron el drama de la Selección Nacional en la frontera de Kuwait con Irak

Anthony Porras, periodista de Columbia Deportiva, contó por más de una hora lo que pasaba en la frontera de Kuwait con Irak. Instagram.

Los periodistas Anthony Porras, de Deportivas Columbia y Yashin Quesada, de yashinquesada.com, están en Kuwait con la Selección Nacional y reportaron, en primera persona, lo que pasó con la Tricolor en su intento por ingresar a Irak, para el juego amistoso de la Sele.

El jueves por la tarde se confirmó que lo ticos no entrarían a suelo irakí, porque se incumplió uno de los acuerdos establecidos sobre esta mejenga. Lo que pasó es que las autoridades querían sellar los pasaportes de la delegación costarricense, que incluía jugadores, cuerpo técnico, miembros de la delegación y periodistas, lo que implicaba problemas para ingresar a otros países, entre ellos Estados Unidos.

Ambos comunicadores informaron que salieron del hotel, a las 12:30 p.m. hora tica, y el viaje a la frontera duró cerca de 3 horas. Luego, en la parte de Migración se tardó cerca de una hora y en la frontera tardaron más de 40 minutos.

“En un bus están los jugadores y en otros miembros del cuerpo técnico, de la delegación y los periodistas. No se pueden hacer tomar de los buses ni de los alrededores de la frontera, nosotros respetamos las reglas.

“Si se devuelve, en el viaje se tardarán cerca de dos horas. Estamos en Kuwait, aún no se ha entrado a Irak y se ve la bandera de Irak, estamos a unos pasos de ese país, pero no podemos pasar, porque nos tendrían que sellar los pasaportes. Desde hace un año, Irak no jugaba como local en su país”, relató Porras, en un tono sereno.

A los jugadores les querían sellar los pasaportes, lo que implica problemas políticos. Facebook Yashin Quesada.

“Todos estamos bien”

Quesada hizo una aclaración pensando en los familiares de los jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo.

“Todos estamos bien, ahí se ven a los jugadores matando el tiempo, se les ve relajados, tomándose fotos entre ellos, esperando que se tome una decisión, pero en este bus se puso muy serio el tema. Estamos sentados con aire acondicionado, no hay que hacer drama”, manifestó.

Los periodistas mantenían la transmisión respondiendo consultas de los usuarios de Facebook.

65 mil personas verían en el estadio el juego contra Irak.

“¿Qué es un equipo de avanzada? Son un grupo de personas que fueron a Irak a inspeccionar que todo saliera bien. Lo integraba Joseph Ramírez (de seguridad), Álvaro Herrera (que se encarga de la logística) y Ricardo Pachón (representante de Luis Fernando Suárez). Ellos viajaron hace unos días a Qatar a revisar que todo estuviera bien y no hubo problemas con ellos, no le sellaron los pasaportes, todo estaba en orden”, dijo Yashin.

Otro tema de los que se habló en el parón fue el aspecto económico, saber cuánto se iba a ganar la Federación con la realización de la gira, pues todo lo financió la Federación de Irak y se desconocía hasta ese momento qué pasaría con el acuerdo que se generó entre esa federación y la tica.

Antes de finalizar la transmisión se bromeó un poco, porque los periodistas llevaban alimentos, pero los dejaron en una maleta que estaba en la parte de abajo del bus y tenían que ver cómo hacían para comerse alguito.