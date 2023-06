Periodistas y afición están divididos sobre a quiénes dirigió Joel Campbell los filazos

Joel Campbell jugará su último partido con León este domingo. Twitter del León

Joel Campbell tiró una bombita este jueves en su cuenta de Twitter, que se interpreta como un claro mensaje a todos aquellos que lo andan criticando y señalando.

Su inminente fichaje con Alajuelense, según se dice, ha generado muchas críticas contra el jugador, por parte de la afición, la dirigencia y hasta de los jugadores de Saprissa.

Joel subió una imagen con la frase: “El Lobo siempre será malo, si solo escuchamos a Caperucita”. Texto abierto a la interpretación de cualquiera que lo lea.

La duda que asoma es a quién le está tirando Joel, qué rostro podríamos darle o cuál es la intención detrás de una publicación de esta naturaleza.

Campbell bien podría referirse a las declaraciones que han realizado tanto Juan Carlos Rojas como Ángel Catalina, presidente y gerente deportivo del Monstruo, respectivamente, quienes han dicho que si el jugador no llega a Saprissa fue porque no quiso, ya que ellos le hicieron una oferta muy generosa.

Joel Campbell lanzó un fuerte filazo en redes sociales. Foto: Captura.

Sin que el delantero explique qué quiso decir, las opiniones son variadas, tres periodistas nos dieron su interpretación, la cual está muy acorde con lo que piensan muchos.

Para Anthony Porras, de radio Columbia, lo de Joel fue un mensaje directo a la dirigencia del Saprissa, que le ha atacado en los últimos días.

“Inmediatamente, lo tengo que relacionar con su presente y futuro profesional, en un momento donde se habla tanto de dónde jugará y en la que la dirigencia del Saprissa, encabezada por el presidente Juan Carlos Rojas y el gerente deportivo Ángel Luis Catalina, han salido a mencionar lo que es la verdad del Saprissa, por así decirlo, que es que le ofrecieron una buena oferta y él no la aceptó.

“Los dirigentes dijeron que era el momento para que Campbell demostrara su saprissimo y no lo hizo, entonces Joel llega, publica esto y uno dice, es un dardo directo a la dirigencia morada, así lo interpreto, aunque solo conocemos una parte de la verdad. Yo invitaría a Joel a que cuente su verdad, que la diga, ya conocemos la verdad morada y así sabremos quién es el lobo y quién caperucita en esta historia”, comentó.

Para Diego Obando, de Canal 8, lo que publicó Joel se puede ver de diferentes maneras, debido al ambiente que rodea al jugador.

“Yo creo que por recibir tanta crítica, por supuestamente elegir a Liga Deportiva Alajuelense, lanza un mensaje queriendo decir que están contando la historia que solo saben de un lado sin conocer los otros lados y por ahí va el hachazo, para que la gente que lo está presionando o insultando y diciéndole cosas en redes, entienda que hay una intención de por qué elegiría a la Liga, creo que el mensaje va por ahí, su versión de qué está pasando con su futuro”, opinó.

El punto que toca Obando sobre los aficionados es claro, en redes sociales han atacado y señalado al jugador de manera fuerte, los cuestionamientos han sido duros y hasta le piden que borre sus fotos con la camiseta morada, en el saprissismo le han cuestionado mucho, precisamente por la versión que han dado desde el Monstruo.

Los filazos han venido hasta de excompañeros del club o de la selección. En una transmisión en vivo el domingo en la madrugada luego de la campeonización del Monstruo, Ariel Rodríguez, Christian Bolaños Francisco Calvo aseguraron que les duele mucho la decisión del jugador de irse a la Liga.

“Le hablé mucho, pero no pude convencerlo”, dijo Calvo, dado que Bola dijo momentos antes: “Nathaniel (segundo nombre de Joel) me tiene con el corazón roto”.

Francisco Calvo afirma que le insistió a Joel Campbell que se fuera para Saprissa. (GIUSEPPE CACACE/AFP)

Federico Calderón de Tigo Sports, da un punto de vista adicional, al indicar que si es cierto que ya el jugador tiene todo amarrado con el León, debería dejar atrás las justificaciones ante los morados y enfocarse en lo que viene para él.

“Creo que es un mensaje para no quedar mal con la afición de Saprissa, de que quiso ir al Saprissa y lo que se ha dicho o la versión que han dado otros no es su versión y la razón que tiene, es el motivo por el que tomó la decisión, es un mensaje para decirles a los morados que no crean esas versiones.

“Esto es como decir, me sigo cuidando de lo que piensen en Saprissa cuando ya debería estar enfocado y agradecido y tratando de echarse a la afición de la Liga en el bolsillo pese a no ser aún contratado de manera oficial. Me parece muy obvio que va para la Liga, para estar tratando de salvar su relación con los aficionados del Saprissa”, opinó.

Este domingo, a las 7 p.m., será el partido de vuelta por la final de la Liga de Campeones de Concacaf entre el León y el LAFC, el cual marcará la despedida de Joel con el cuadro azteca, una vez terminada su relación con los esmeraldas, la mesa estaría lista para anunciar este secreto a voces.