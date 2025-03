Persona que trabajó con Wanchope explica porqué no ha tenido éxito como entrenador

Saprissa está a punto de tomar una decisión clave: confiar su banquillo a Paulo Wanchope, un técnico con una preparación de élite, pero sin títulos en su haber. ¿Es el equipo morado el escenario ideal para que finalmente llleguen los triunfos?

¿Será Saprissa el equipo con el cual Wanchope alcance los triunfos" (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

A Wanchope le ha costado ser exitoso como entrenador de fútbol. Luego de dirigir a Uruguay de Coronado, Herediano en dos oportunidades, Cartaginés en dos ocasiones, Pérez Zeledón y la Selección Nacional, el técnico nunca ha ganado un título.

Además, en dos de sus últimas tres experiencias en el banquillo (Cartaginés y Herediano), Chope no salió en los mejores términos.

Eso, pese a que la preparación de Wanchope, es de primer mundo, de escuela europea.

Paulo también tiene sus cosas positivas. Aparte de los atestados académicos que lo capacitan para dirigir cualquier equipo, es el responsable de que dos de los mejores extranjeros en el campeonato nacional, en la actualidad, llegaran al país por su gestión: Marcel Hernández y Mariano Torres, quien es el capitán morado.

Wanchope tiene un estilo de gestión más acorde a las generaciones actuales, de buen trato, no como antes, a los gritos". — Nilsen Buján, consulto empresarial y deportivo

Además, le da gran énfasis a los jóvenes y los proyecta y sus equipos suelen mostrar una estructura táctica muy sólida.

Nilsen Buján, consultor empresarial y deportivo, periodista y quien ha trabajado con Chope, explicó que el nivel de exigencia y compromiso que pide el entrenador a sus jugadores le termina pasando la factura. Esa razón puede incidir en el éxito, pues los jugadores tiran el tapón.

“El nivel de exigencia de Paulo tiene que llevar al futbolista a un pensamiento diferente para captar los mensajes. Es un trabajo que Chope viene diseñando desde hace años.

La gran pregunta es, ¿qué pasa?

“En nuestro país, no todos los jugadores están a ese nivel o no quieren llegar, se quieren quedar estancados, no quieren surgir. Otros sí se adhieren mejor y crecen, como Marcel Hernández, que se enfocó, conoció mejor su sistema y tuvo un enorme crecimiento” manifestó el experto, quien fuera el motivador del Cartaginés cuando fue campeón en el Apertura 2024.

02/03/2025 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la jornada 11, Torneo de Clausura, Copa Promérica 2025. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Buján cree que en un club como el Deportivo Saprissa, que es uno de los más profesionales del país, podría potenciar a los jugadores. Considera que el cuadro tibaseño puede ser el equipo que lleve al exdelantero del Manchester City al éxito.

“Chope les puede ayudar a potenciar a los jugadores, siempre y cuando entiendan y comprendan el entrenador que tienen frente, es un técnico top, de la élite internacional, con gran bagaje y con un sistema de entrenamiento y operativo diferente a otros técnicos”.

Buján le da como consejo a los jugadores morados que se acerquen a Chope a conversar sus problemas porque él los va a atender. “Uno siente que Wanchope es inaccesible pero si se le acercan, él escucha y habla. Tiene que tener esa apertura”, expresó.