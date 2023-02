Pese a los malos resultados, hay un asunto que le da tranquilidad a la gerencia del Cartaginés

El defensor del Cartaginés, Carlos Barahona, renovó con los blanquiazules por dos años. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El gerente deportivo del Cartaginés, Leonardo Vargas (hijo), afirmó que pese a la sequía de victorias que tiene el club, les llena haber renovado al defensor Carlos Barahona.

El muchacho firmó por dos años más con los brumosos y el lunes fue titular ante Saprissa, equipo que pretendía contar con sus servicios.

(Video) Vea la bronca al final del partido entre Saprissa y Cartaginés

- ¿Cuánta tranquilidad les da el hecho de que se acabara la novela con Carlos Barahona?

“Es parte de lo que hemos tratado, de cerrar las cosas que se nos pueden ir de la mano. Carlos con nosotros fue muy claro, quería continuar, es un gran jugador, hecho en Cartaginés y eso es importante”, confirmó.

Leonardo Vargas, gerente deportivo del Cartaginés, no ocultó su preocupación por los resultados del club. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Preocupación

Pero dejando de lado temas administrativos, el gerente reconoció sí estar preocupado porque el cuadro blanquiazul tiene 4 juegos sin conocer la victoria.

“Es preocupante porque no estamos viendo los resultados, se nos está saliendo de las manos y si uno analiza un poco más a fondo, el equipo no hizo un mal juego (lunes), generamos bastante, pero no importa cuánto se llegue, si no se logra concretar. Nos comenzamos a complicar tanto en la tabla del torneo como en la acumulada y aspiramos a grandes cosas este torneo.

La dirigencia brumosa apoya al técnico Paulo César Wanchope. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“En realidad ni el cuerpo técnico ni la administración está contenta con lo que está pasando, cada uno debe asumir responsabilidades, pero al final de cuentas, más allá del resultado, el club trabaja bien”, dijo.

Sobre la continuidad de Chope en el banquillo, Vargas fue claro.

“Creemos que lo mejor es que continúe, hacer un cambio en este momento puede ser abrupto para el grupo, lo más recomendable que continúe en el cuerpo técnico.

“¿Plazo? Uno tiene asiraciones, se ha hecho un gran esfuerzo para tener la planilla actual, mantener a los actuales jugadores y eso lo irá viendo jornada a jornada”, añadió.