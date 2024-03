Pilota costarricense es testigo del machismo en Arabia Saudita en rally en el desierto

La pilota costarricense María Luisa Fabres Rojas fue una de las tres latinoamericanas que tomaron parte del tercer Rally Jameel en Arabia Saudita y contó a La Teja algunas vivencias que reflejan el machismo en esa sociedad.

María Luisa Fabres Rojas es la única tica en el rally Jameel. (Cortesía )

Pese a que la carrera se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer, que inició este lunes 4 de marzo y termina este viernes 8 de marzo, precisamente la fecha en la que se conmemora esta importante fecha, el machismo siempre se hizo presente.

La mujer conversó con La Teja antes de que se fuera para Arabia y recordó cómo se comporta la sociedad en este tipo de eventos, pues ella también fue parte del rally del año pasado.

“Este es el tercer año que se realiza en Arabia y es el segundo en el cual participo. Me llamó la organización y me ofrecieron un puesto como copiloto, soy la única de Costa Rica y solo hay tres latinas, una colombiana, una brasileña y yo”, manifestó.

Rojas compite en un Isuzu y es la copiloto de la árabe Bakhashab Noor. Este jueves estaba en el lugar 14 y era la mejor posicionada entre las latinas.

María Luisa Fabres ya estuvo el año pasado en el Rally Jameel. (Cortesía )

-¿Puede hacer una descripción del rally?

- No hay paradas obligatorias, hay etapas con tiempo para poder recuperar ciertas cosas, si necesita cambiar llantas, por ejemplo, pero no hay paradas, no hay centros de asistencia. Corremos cinco días y la asistencia está al inicio del día y hacemos como un enlace al desierto, y luego al hotel en la noche, luego de correr en el desierto como 200 kilómetros.

-¿Pueden llevar comida en el carro?

- Sí podemos llevar comida, pero es más hidratación, si no se va hidratado se puede volver peligroso, porque no es un lugar fácil.

-Al ser copiloto, ¿no puede tomar en ningún momento el volante?

- Sí podemos hacer el cambio, en todos los rallys cambian de ubicación, la diferencia está en el tiempo que maneja el piloto, no recuerdo el porcentaje, si es el 70 por ciento o es menos, pero la organización lo sabe. Hay puestos de control, es un rally con cobertura y recursos, van cámaras viendo los carros. Le aseguro que eso lo controlan bien.

- Participar en un rally de este tipo en un país como Arabia Saudita donde los derechos de las mujeres son pisoteados, ¿cree que entra en la historia al abrir el camino para romper paradigmas o el machismo?

- En realidad es un honor y me da mucho orgullo representar a las mujeres en una competencia de este tipo, el choque cultural es fuerte, me di cuenta lo que es estar en un país donde las mujeres tienen poca o nula participación en actividades. En un restaurante no nos dejaron entrar, no podíamos ir solas al hotel, ni a la piscina, ni al spa. Ni podíamos subir ascensores si no va un hombre. Son detalles donde una nota que es una cultura que apenas hace el cambio, pero este rally les permite hacer conciencia a nivel social y les da a entender que las mujeres sí pueden competir internacionalmente.

El rally Jameel es exclusivo para mujeres. (Cortesía )

En estos momento son 35 países compitiendo, la exposición es muy fuerte, porque no es el único país donde ocurren cosas así, es un mensaje importante. Son cosas que van marcando. Imagínese que hace cinco años las mujeres en Arabia Saudita no tenían derecho a manejar, por eso se hizo el rally.

-Uno se imagina que en la meta solo hay hombres con turbantes, cero mujeres, cero niños, ¿cómo fue el año pasado?

María Luisa Fabres Rojas mostró orgullosa la bandera de Costa Rica el año pasado. (Cortesía )

La llegada es una ceremonia fuerte, importante, grande en Yeda, una de las ciudades más importantes. Lo auspicia la princesa, pero las personas que están en el podio, en la gradería, en las sillas principales son hombres, el que entrega el trofeo es el príncipe, los que auspician están con turbantes. Es un lujo que uno no ve en otro lados, pero son hombres.

A la par de donde se da todo eso, hay un espacio público con mujeres y chiquitos y pese a que se hace para resaltar el papel de la mujer, la actividad se queda corta. Es en esos detalles donde uno nota la importancia del rally. Pero sin duda falta mucho.

Las mujeres y los niños corren para vernos y todos se quieren tomar con todas las pilotos. En cierto modo damos un mensaje que las mujeres sí pueden y es un mensaje fuerte e importante.