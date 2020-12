No lo puedo decir, trato de hacer siempre una observación y ver si hay nubes o no. En esta última puedo garantizar, cien por ciento, que estaba totalmente despejado y las estrellas no dejan de brillar. Lo que haya sido no sé, pero no era una estrella. Para mí era una nave y las otras dos eran de las llamadas caneplas, es tecnología que usan ellos.