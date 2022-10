Pinto llega a Cali y habla fuerte

Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Jorge Luis Pinto fue presentado ayer de manera oficial como nuevo entrenador del Deportivo Cali, reto que asume hasta diciembre del 2023 para devolver al equipo azucarero a los primeros lugares de la tabla, pensando de manera urgente en el próximo clásico contra el América de Cali y la situación para el próximo año.

Pinto, que estará acompañado de Gilberto Arenas, como asistente, y Eduardo Niño, como preparador de arqueros, fue presentado en una rueda de prensa en la que recibió la camiseta del elenco caleño.

Pinto habló en su estilo, fuerte, e incluso regañó a una periodista. La comunicadora le preguntó por la recepción de los jugadores con relación a su conocido carácter y Pinto respondió alterado. “Yo soy duro en las respuestas, ¿y no le dijeron que había sido quinto en el mundo y cuarto en los Olímpicos y que he ganado donde he estado?, ¿eso no se lo dijeron? No, perdóname”, dijo el entrenador, ofuscado.

Luego puntualizó sobre la pregunta que sí le habían hecho. “Es una respuesta adjunta a lo que dijeron. Le respondo, muchos me conocen, les hablé quién soy yo, amo la camiseta, trabajo y dirijo, quieren que haga lo mismo”.

En su presentación, Pinto también se mostró contento y optimista por la oportunidad: “Venimos a entregar trabajo de calidad. Yo no tengo secretos. Ofrezco mi trabajo. A los jugadores les pedí: ‘el que trabaja triunfa porque triunfa y nosotros vamos a trabajar’, dijo.

Anunció que continuará siendo exigente con su trabajo, como es su estilo: “Mi vida es el trabajo, en los países y equipos en los que he estado pude ganar por mi trabajo. A veces incompresible o comprensible, soy un hombre exigente en mi trabajo, al que dirijo y conmigo mismo. Eso es lo que vengo a ofrecer y saco una frase que digo: el trabajo no traiciona”.

Además, contó que comprometió al grupo para salir de la situación: “Como le hablé al presidente y los jugadores, indudablemente debe haber errores, tenemos que ser autocríticos y decir que nos hemos equivocado en esto. A esto hemos venido, a corregir esos vacíos que pueden darse y con mayor parte en lo futbolístico. Nos hemos sentado a ver los partidos, videos, análisis y estamos mirando”.

Sobre las nuevas incorporaciones que puede tener el equipo, dijo: “Hablé con el presidente sobre la futura nómina del año entrante, que hay que mirar algunas cosas y cambiar con base al informe que daremos en noviembre. Hay tres o cuatro posiciones que el club necesita, eso lo miraremos con el transcurrir del tiempo”.

Sobre el tema de Teófilo Gutiérrez, dijo: “Hablaremos con él, no he tenido el tiempo suficiente, llegué anoche, me levanté y tuve poco tiempo, pero por supuesto que vamos a tener el diálogo, y con los otros. El cambio deben saberlo, entenderlo. Teo tiene muchas virtudes, vamos a corregir y que esos detalles no se den más”.

