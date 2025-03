Piojo Herrera anuncia cambios en la Selección, pero, ¿jugarán todos?

Miguel el “Piojo” Herrera anunció este lunes cambios en la formación de la Selección Nacional, para el partido de ida contra Belice, por el repechaje a la Copa Oro.

Miguel Piojo Herrera rotará al equipo. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Costa Rica vapuleó 7 a 0 a los beliceños en Belmopán y la serie está prácticamente decidida. El juego de este martes en el estadio Nacional es un compromiso casi de preparación para observar jugadores y así lo hizo ver el Piojo.

El juego será a las 7 de la noche.

“Quiero verlos a todos, el partido y el rival nos dan la oportunidad de ver a los que no jugaron. Vamos a hacer algunas variantes”, manifestó el entrenador de la Tricolor.

No obstante, un jugador podría quedarse sin jugar porque está lesionado y no se sabe si se recuperará a tiempo. Se trata de Juan Pablo Vargas del Millonarios de Colombia.

Juan Pablo Vargas probablemente no juegue. (AFP/AFP )

“Sabíamos que venía con un problema, pero era importante que viniera para que empezara a ver nuestra forma y nuestro estilo, cómo trabajamos. No está al cien por ciento y no vamos a arriesgar nada”, añadió.

Aún así, Herrera esperará el informe médico para considerar si el defensor juega aunque sea unos minutos. “Probablemente no vea acción, pero no me da prisa, lo conozco bien, o sea, sé cómo juega y quería que conociera nuestra idea”, dijo.