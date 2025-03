Piojo Herrera encendió la polémica al hablar sobre actuaciones de Costa Rica y México en mundiales

Piojo Herrera generó sensaciones al hablar sobre Costa Rica y México en mundiales. (Jorge Navarro para La Nacion )

Miguel “Piojo” Herrera, el técnico de la Selección Nacional, generó sensaciones al hablar sobre el papel de Costa Rica y México en mundiales.

En una publicación reciente de ESPN, se tomó un fragmento de lo dicho por el entrenador, cuyas palabras fueron: “Yo no pondría a Costa Rica en tercer puesto como Selección de Concacaf, para mí es una Selección extraordinaria. México llegó a un quinto partido jugando en México. Fuera de su país, Costa Rica es el mejor, está mejor ranqueado”.

Muchos usuarios no se contuvieron y dejaron varios comentarios: “Por cierto, el mundial que él dirigió y tampoco pudo”, “No debe morder la mano que lo alimenta”, “Nos arde, pero es la verdad”, “Don Hablantín, díganle que sí”, “Por eso me cae bien, tiene razón”, “Mentira no es, pero es el menos indicado para hablar”, fueron algunos.

El entrenador de la Sele hizo referencia a lo logrado por los ticos en el Mundial de Brasil 2014, donde llegaron a cuartos de final sin ser el país anfitrión. Por su parte, los aztecas no han llegado a un quinto partido fuera de su territorio, lográndolo, únicamente, cuando fueron anfitriones en 1970 y 1986.