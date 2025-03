Piolo detalla por qué para él es un “desperdicio” que Jonathan Moya juegue en Alajuelense

Jonathan Moya se vio envuelto en la polémica, al negarse a responderle una pregunta a un creador de contenido. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jonathan Moya, delantero de Alajuelense, fue el protagonista de una polémica, al negarse a darle declaraciones a un creador de contenido luego del partido entre los rojinegros y San Carlos.

El jueves por la noche, el jugador vio a Esteban Amador, conocido como Piolo, en la zona mixta del estadio Alejandro Morera Soto y le pidió que se retirara, “para entrevistarlos a ellos”, dijo confundiendo el término, pues él era el entrevistado.

El creador de contenido manudo no puso mucha resistencia y jaló del lugar, luego mostró lo ocurrido con un video en sus redes sociales y criticó a Moya porque, según él, con estas actitudes, no puede estar en la Liga.

“Mae, ¿se puede retirar un toque?, para yo entrevistarlos a ellos”, le dijo el jugador.

“¿No me vas a hablar a mí?, le replicó Piolo.

“No”, le dijo de forma contundente el jugador.

“Pura vida”, finalizó diciendo Amador.

Luego de que Amador publicara el video, el delantero subió una historia a sus redes sociales, en el que aclaró lo ocurrido.

“Quiero aclarar que no fue por un tema de crítica hacia mi persona, como dice este señor en su video, nosotros como jugadores sabemos y lidiamos con la crítica constante a lo largo de nuestra carrera, porque es parte del trabajo, hasta nuestras familias aprenden a lidiar con ello”, afirmó.

Según Moyata, lo que le molestó fue un comentario que hizo Esteban hace unos días relacionado a su rendimiento.

“Justamente, cuando indican mi nombre y mi supuesto salario, este señor se refiere de una manera despreciativa diciendo ‘qué desperdicio’. Con todo respeto, simplemente, decidí no ‘desperdiciar’ mi tiempo dándole una entrevista a este señor”, agregó.

En La Teja contactamos a Piolo para hablar un poco más de lo ocurrido.

Esteban Amador, más conocido como Piolo habló de la polémica que protagonizó con Jonathan Moya, el jueves por la noche.

Primera vez

Amador resaltó que es la primera que pasa por este tipo de situaciones, aunque ha tenido diferencias con jugadores como Joel Campbell y en su momento con Leonel Moreira; sin embargo, ambos respondieron sus preguntas.

Además, hace unas semanas hizo comentarios pasados de tono en contra de Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa y le ofreció una disculpa pública, porque reconoció que se pasó con lo que dijo del dirigente morado.

“Jonathan fue el último jugador en salir, todo transcurrió con normalidad, de hecho, cuando llegué al estadio saludé a algunos jugadores, hace 15 días estuve en México con el equipo y todo estuvo bien y sí me sorprendió lo que pasó en zona mixta.

“Cuando Jonathan me hace la solicitud no me molesté en ningún momento, él me hizo una solicitud con respeto y yo le contesté igual, ahí murió, yo me devolví, pero tenía su reacción y pensé que tenía que hacer un video de esto, porque a mis seguidores les gusta este tipo de material”, afirmó este criminólogo de profesión.

El influencer aseguró que en ningún momento ha cuestionado a Moya a nivel personal y los comentarios que ha hecho giran en torno a su rendimiento dentro de la cancha.

“Un día dije que era un desperdicio de plata tener a Moya, porque los números no me dejan mentir. Tiene un gol (anotó contra Santa Ana), una asistencia, 379 minutos en cancha y ha jugado 11 partidos, 3 de titular y 8 de cambio.

“A eso me refiero cuando hablo de desperdicio, no es personal, es de lo que hace en la cancha, su trabajo no refleja lo que supuestamente gana en la Liga”, destacó.

Piolo respetó la solicitud del 9 rojinegro, sin embargo, cree que lo que hizo era innecesario. En zona mixta le iba a preguntar si el rendimiento que tenía en cancha era acorde a la situación real de la Liga.

Amador también criticó el rendimiento de Joel Campbell y Carlos Martínez.

“Está en su derecho de no responder la pregunta que le iba a hacer, pero no está en posición de decirme que me fuera de ahí. Si quería me podía quedar, pero me fui para evitar más conflicto, porque los periodistas tenían que hacer sus preguntas.

“Varias personas de la Liga se comunicaron conmigo, no voy a contar lo que conversamos, pero si alguien debería disculparse es él, pero si no lo hace no tengo ningún problema, yo nunca me voy a meter en la vida personal de nadie, hablo meramente de lo futbolístico“, afirmó.

¿Qué enseñanza le deja a Piolo esta situación?

Amador cree que los jugadores son poco tolerantes a la crítica porque todo se lo toman personal.

“Creo que le falta humildad, no es abierto a la autocrítica, porque además de cubrir a Alajuelense, es el equipo que amo y tengo buena relación con otros jugadores de la Liga.

“En este momento, el equipo no juega nada, los resultados los respaldan porque tienen un invicto, pero el rendimiento de jugadores como Joel Campbell y Carlos Martínez es de cuestionar y esto para mí no cambia nada, seguiré con la misma postura que he tenido a lo largo del tiempo, si tengo que hablar de Alajuelense u otro equipo lo haré y si tengo que criticar a la LDA lo haré, porque es mi equipo”, destacó.