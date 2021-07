Pipo González se cumplió una promesa a sí mismo este viernes

Giancarlo González usará el número 22 porque es la fecha de nacimiento de su papá. Foto: Sergio Alvarado. Giancarlo González usará el número 22 porque es la fecha de nacimiento de su papá. Foto: Sergio Alvarado.

Giancarlo “Pipo” González es muy manudo, las cosas como son, al pan, pan y al vino, vino, él es el primero en reconocerlo y a diferencia de otros futbolistas nunca ha escondido sus colores, por eso este viernes en su presentación con los erizos estaba feliz de la vida.

Ni siquiera la mascarilla que tenía puesta en la conferencia de prensa podía ocultar la sonrisa que tuvo el defensa durante casi todo el rato, el hombre se cumplió un sueño personal con este regreso.

En el 2012 al desamparadeño se le abrió la puerta del fútbol internacional con el Valerenga de Noruega, luego pasó por Italia y Estados Unidos, pero volver a la Liga era un plan que siempre tuvo presente cuando se le dieran las condiciones.

Luego de nueve años y medio lejos, fueron Agustín Lleida, director deportivo erizo y su representante, Juan Vicente Carvajal, los que le ayudaron a cumplir esta meta.

“El más feliz de llegar acá soy yo. Es un préstamo de seis meses, pero la verdad que no pienso en eso, pienso en el día a día, en dar lo mejor, en tratar de que este club siga creciendo como lo viene haciendo y para mí es un orgullo, un honor estar acá. Desde el día que me fui siempre lo expresé, que quería volver y llegó el momento”, fueron parte de sus primeras palabras.

Pipo dice que él no llega a la Liga para que lo llamen a la selección, ni tampoco porque no tuviera minutos también en el Galaxy, que él lo único que quería era volver a jugar con el equipo de sus amores, tan simple como eso.

Tanto es así que cuando su representante le habló en algún momento sobre ofertas de otros clubes ticos, él no le dio ni bola, le desviaba el tema.

“A veces la gente piensa que es fácil, pero no es fácil estar en un equipo en donde no te llevan en lista o no te dan minutos. Yo siento que supe jugar con eso y fui tomado en cuenta por la selección. Pero yo vengo a la Liga no por la selección, yo vengo a la Liga porque vengo a cumplir un sueño que tuve desde el día que me fui, que era volver.

“Yo le dije a Juan Vicente (Carvajal) que yo quería venir a la Liga, él por ahí me trató de comentar algo sobre otros, pero yo siempre le dije la Liga. Son decisiones, cosas que pasan, que se toman, también los documentos son los que hablan. Los rumores no pasan de eso, de rumores. Yo lo que quería era venir acá, estoy acá y voy a disfrutarlo”, dijo de manera tajante.

Sobre su debut, el club ya está trabajando para su inscripción y ver si incluso puede tener algunos minutos el próximo miércoles en el duelo de la Super Copa, ante el Saprissa.

Giancarlo González viene a ganar la 31 con Alajuelense. Foto: Sergio Alvarado Giancarlo González viene a ganar la 31 con Alajuelense. Foto: Sergio Alvarado

Pulseada

El deseo de tener de nuevo a Pipo en la Liga no era solo del jugador, ya que Lleida reconoció ante una pregunta de La Teja que el salido de Calle Fallas en Desamparados, San José, es el fichaje que más tiempo le ha tomado.

“Si es un fichaje que en tiempo le hemos invertido bastante, pero es porque valía la pena y sé la importancia que tiene su llegada en lo deportivo y en lo extradeportivo, en el camerino y en el proyecto del CAR y fomentar el desarrollo de los jóvenes.

“No es que me haya tomado invertir muchas horas, pero sí es el que más tiempo nos llevó en plazos, un año y medio yo creo, pero contento que esté acá y ojalá sea por mucho tiempo”, manifestó Lleida.

El contrato de Giancarlo con el Galaxy termina en diciembre de este año, justo en el momento que acaba su préstamo con los rojinegros, lo que dejaría al jugador libre para, entonces, tomar una decisión.

El defensor es el primero que no se quiere presionar por el futuro, a sus 33 años se considera con mucha fuerza para jugar por tres o cuatro años más, pero quiere disfrutar el presente, algo que anheló desde hace rato.