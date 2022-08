Pococí lloró la ausencia de Yirleny Hernández en el Mundial

Cuando el sábado 6 de agosto la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) informó que la 10 de la Selección Sub 20, Yirlany Hernández, quedaba fuera del Mundial por una lesión, Pococí lloró... Y la Sele también.

Yirlany Hernández se perfilaba como una de las jugadoras a darles seguimiento en el Mundial Sub20. (Fedefutbol)

Yirlany no solo iba a ser la jugadora talentosa en el medio campo de la Sele, la diez, la creadora, la que tiene gol, sin duda la figura, sino que ella era el emblema del equipo de Pococí, equipo al que ama.

Ella se quedó con Pococí en el 2021 pese a ofertas de todos los equipos grandes de primera división, que le ofrecían hasta cuatro veces más de lo que gana, pero se quedó para que el equipo no se fuera a segunda y por agradecimiento, el equipo le cubre los gastos universitarios de la carrera de la Enseñanza del Inglés. Ella quiere saber -al dedillo- ese idioma para dar el salto al futbol internacional.

El asunto cuajaba a la perfección. Yirlany jugaba el Mundial, se quedaba mes y medio más en Pococí y tomaba una de las ofertas que tenía, según nos contó Jimmy Núñez, entrenador y presidente del equipo.

La primera opción era en España, la segunda en México y la tercera, el mejor postor de los equipos nacionales, aunque era la que menos impresionaba.

Pero el viernes llegó un fogueo contra Países Bajos y el infortunio y el destino se hicieron presentes. A Yirlany, la crack de la Sele, se le iba el Mundial a cuatro días del debut. Sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, lesión en el menisco externo y un esguince colateral medial. Necesita ser operada y estará al menos nueve meses fuera de las canchas.

“Sabía que era una lesión grave, me dolía demasiado, recuerdo que fue una jugada donde estiro el pie derecho para llegar al balón y la otra jugadora venía y creo que chocamos. Mi rodilla izquierda se hizo para dentro. Me vi donde tenía los huesos de la rodilla salidos, me asusté del dolor y estiré el pie y se acomodó el hueso”, nos contó Yirlany.

El sábado, Yirlany llamó a Núñez, el técnico, el presidente, el amigo, casi el papá de las jugadoras y le dijo, ‘venga por mí, ya me quiero ir”.

Yirlany Hernández es el motor y alma del Pococí. (Facebook )

“En realidad me llamó Ángela Mesén (delantera de la Sele, también de Pococí) y me dijo ‘profe, Yir le quiere decir algo’. Y solo me dijo que la fuera a traer. Yo estaba mal, tenía una leve esperanza de que se recuperara y apenas asimilaba el golpe. Luego me llamó el médico y agradezco tanto esa llamada, me dijo que una buseta de la Federación la podía dejar en Guápiles”.

“En esa hora y media de espera me recuperé y llegaron las jugadoras del equipo, les pedí que nos comportáramos fuertes, somos un grupo muy lindo, muy unido y la que no iba a estar fuerte mejor que se fuera (don Jimmy al recordar se emocionó y se le entrecortaba la voz y hubo que esperar unos segundos), hasta creí que ya me había pasado y vea”, dijo sollozando.

“Usamos la estrategia de decir cosas vacilonas o curiosas. La recibimos con mamones chinos”.

Cuando salieron del estadio de Guápiles, donde se reunieron, rumbo a la casa de ella, sucedió algo que retrata muy bien la personalidad de Yirlany, según Jimmy.

Técnico de la Selección Femenina Sub-20: “Intentaremos dejar el nombre de Costa Rica en alto”

“Antes de llegar a la casa paré para que estuviera tranquila. Yo les he dicho que lean, y hacía 22 días me había pedido uno de mis libros. En ese momento me sacó un cuaderno con cosas que había escrito ella de su puño y letra, y fue reconfortante. Eran como versículos”.

“Yirlany es una excelente jugadora, talentosa, técnica pero además una gran persona, un modelo a seguir, comprometida”.

Núñez dice que el martes 9 de agosto ella le manifestó que hablaría con La Teja el miércoles, pero el golpe emocional del día del debut le pegó fuerte, se sintió mal y tuvimos que mandar las preguntas por escrito.

Sheyka Scott, otra pococeña podría brilla con la Sub20. (Facebook)

“Ella me enorgullece tanto, es una chica única. Ese día estaba mal, no quería saber nada. La iba a llevar al estadio para que viera el partido de la Sele, pero al final me dijo que no”, dijo.

Pococí tiene tres jugadoras en el mundial, pero inicialmente eran cinco. Está la portera Dayana Pérez, la volante Sheyka Scott y la delantera Ángela Mesén. Perdió por lesión a Yirlany y hace cinco meses a Fiorela Jiménez quien se perfilaba como la volante de contención.

“Nosotros no vemos plata de lo que ingresa, nada es para nosotros. Con Yirlany la idea era mostrarle a Costa Rica el talento que tiene, y conseguir patrocinadores con su actuación. Ahora, deberá esperar. Sheyka Scott es otro gran prospecto, tiene quince años pero la madurez mental no es igual, está más joven”.

Lo cierto es que Yirlany, la talentosa jugadora que ha sido la 10 en los procesos de selecciones menores, en la U15, en la U17 y en la U20 deberá tener paciencia, recuperarse y empezar con toda su calidad para brillar otra vez.