Pogba, Kanté, Lo Celso ¿Quién más se pierde el Mundial por lesión?

La Copa del Mundo es el evento futbolístico más esperado por la afición, por la prensa y por supuesto que por los jugadores, pero muchos de ellos se quedan sin disfrutar de la fiesta por alguna lesión.

Pogba y Kanté con el trofeo que ganaron con Francia en Rusia 2018.

En todos los mundiales sucede y la Copa del Mundo Qatar 2022 no es la excepción, pues hay una serie de jugadores muy reconocidos que no estarán en la cita mundialista.

La actual campeona del mundo, Francia, es una de las selecciones que más ha sufrido con las bajas pues tiene dos jugadores muy importantes en el medio campo, N’Golo Kanté, una pieza fundamental en la obtención del título del 2018 en Rusia y Paul Pogba.

Kanté, el volante del Chelsea sufre una lesión en los isquiotibiales y Pogba tiene una lesión de menisco desde finales de julio y tras ser sometido a una cirugía en setiembre, se confirmó la mala noticia para los galos.

Además, es baja el portero del Milan de Italia Mike Maignan, habitual internacional galo.

Timo Werner a la izquierda, una de los referentes en el goleo alemán no estará en Qatar. (JOHN MACDOUGALL/AFP)

Alemania es otra de las selecciones que cuentan con bajas importantes, como la de Timo Werner, inactivo desde el 2 de noviembre por una rotura de los ligamentos en el tobillo izquierdo. Florian Wirtz también estará ausente por una rotura de ligamento cruzado y tampoco estará Marco Reus, quien ha sumado un nuevo torneo a su lista de ausencias por una lesión de tobillo izquierdo.

El jugador de 33 años no ha podido jugar dos Copas del Mundo y dos Eurocopas, en momentos donde entraba en las listas del ex seleccionador Joachim Löw. Este año, Hansi Flick tampoco le ha puesto en la lista de la selección de Alemania ya que el de Dortmund no se ha recuperado de su lesión.

Premier castigada

La Premier League es una de las ligas más castigadas, puesto que Diego Carlos (Brasil), Coutinho (Brasil), Reece James (Inglaterra), Ben Chillwell (Inglaterra) Diogo Jota (Portugal) no asistirán por lesiones.

Lo Celso, centro, se quedó sin Mundial. (Francisco Seco)

El argentino Giovani Lo Celso, lesionado el 30 de octubre de un desprendimiento en la inserción del bíceps femoral de la pierna derecha, será una de las bajas sensibles de la Copa.

La rehabilitación supone un período de inactividad de dos meses. Recién podrá volver a jugar en 2023. Una mala noticia para Lio Messi y compañeros de la albiceleste.

“La verdad que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles pero no hubo forma”, escribió el jugador en sus redes.

Otra baja sudamericana es la del uruguayo Mauro Arambarri, quien sufrió una rotura de la sindesmosis del tobillo derecho y en México no estará Jesús Tecatito Corona, del Sevilla, quien sufrió una fractura de peroné y ligamentos en su pierna izquierda.

No van

Alemania: Florian Wirtz , Timo Werner , Marco Reus, Lucas NmechaAlemania.

Francia: Paul Pogba, Ngolo Kanté, Mike Maignan.

Inglaterra: Reece James, Ben Chilwel.

Brasil: Philippe Coutinho, Diego Carlos. Argentina: Giovanni Lo Celso, Uruguay: Mauro Arambarri, Uruguay. Diego Jota de Portugal, Georgino Wijnaldum Países Bajos, Miles Robinson y Chris Richards de Estados Unidos, de México no estará Jesús Tecatito Corona.

Además el japonés Yuta Nakayama, el galés Rhys Norrington-Davies, el ecuatoriano Joao Rojas y Tarik Tissoudali de Marruecos.