Polémica al cierre: ¿Fue penal la jugada a Saprissa en el minuto 90?

El analista Henry Bejarano nos da su opinión sobre la jugada que pudo cambiar la historia de los morados

Por Franklin Arroyo y Henry Bejarano Matarrita

Una jugada que no se sancionó como penal y pudo dar la victoria a Saprissa no fue sancionada por el árbitro Daniel Quintero de México.

Deportivo Saprissa y el Fútbol Club Motagua.
Daniel Quintero no pitó un penal claro para Saprissa. (Marvin Caravaca./Marvin Caravaca.)

El analista Henry Bejarano expresó que debió ser penal por un claro majonazo del defensor del Motagua a Joseph Mora.

“Es penal porque es un majonazo, clarísimo, este árbitro mexicano es el más ralito que he visto, y he trabajado con colegas de México. Es increíble que no lo pitara”.

Bejarano dijo que Quintero estaba al puro frente por lo tanto, tenía buena visibilidad.

Fue evidente que la falta del VAR en este torneo hizo que el Monstruo saliera perjudicado.

El partido al final quedó 0 a 0 entre Saprissa y Motagua, resultado que eliminó al Monstruo y clasificó al cuadro hondureño.

