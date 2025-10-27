Deportes

Polémica en el Morera Soto: ¿Hubo falta de Celso Borges en el segundo gol de Alajuelense?

Partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón tiene polémica con jugada que reclaman los generaleños previo a gol manudo

EscucharEscuchar
Por Henry Bejarano Matarrita

El encuentro entre Alajuelense y Pérez Zeledón ya tiene la primera gran polémica de la jornada, la cual se dio tras el segundo gol de los rojinegros, el cual generó muchos reclamos por parte de los sureños.

A los 55 minutos, los manudos anotaron por medio de Diego Campos, tras un pase de Celso Borges en una jugada en la que el capitán manudo recuperó en la media cancha y los generaleños sostienen que hubo una falta previa del Borges hacia Kendall Porras.

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, asegura que los visitantes tenían la razón, ya que Celso cometió una falta evidente al barrerse contra el extremo pezeteño.

26/10/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Perez Zeledón por la jornada 14 del torneo apertura de la Liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Para Henru Bejarano, Keylor Herrera se equivocó al no pitar una falta sobre Kendall Porras que acabó en gol de Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

“Eso es falta por la manera como se tira Celso Borges, que es muy fuerte, no tenía que valer el gol”, indicó el exréferi.

Para Bejarano, el que la jugada no se revisara en el VAR fue otro error claro.

“Da pena ver este tipo de arbitrajes y que el VAR no intervenga. ¿Qué se puede esperar entonces si deciden algo así? ¿No saben?“, opinó.

26/10/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Perez Zeledón por la jornada 14 del torneo apertura de la Liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
A Kendall Porras tuvieron que ponerle una protección por el golpe. (JOHN DURAN/John Durán)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelensePérez ZeledónHenry BejaranoKeylor Herrera
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.