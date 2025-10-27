Polémica en el Morera Soto: ¿Hubo falta de Celso Borges en el segundo gol de Alajuelense?

El encuentro entre Alajuelense y Pérez Zeledón ya tiene la primera gran polémica de la jornada, la cual se dio tras el segundo gol de los rojinegros, el cual generó muchos reclamos por parte de los sureños.

A los 55 minutos, los manudos anotaron por medio de Diego Campos, tras un pase de Celso Borges en una jugada en la que el capitán manudo recuperó en la media cancha y los generaleños sostienen que hubo una falta previa del Borges hacia Kendall Porras.

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, asegura que los visitantes tenían la razón, ya que Celso cometió una falta evidente al barrerse contra el extremo pezeteño.

Para Henru Bejarano, Keylor Herrera se equivocó al no pitar una falta sobre Kendall Porras que acabó en gol de Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

“Eso es falta por la manera como se tira Celso Borges, que es muy fuerte, no tenía que valer el gol”, indicó el exréferi.

Para Bejarano, el que la jugada no se revisara en el VAR fue otro error claro.

“Da pena ver este tipo de arbitrajes y que el VAR no intervenga. ¿Qué se puede esperar entonces si deciden algo así? ¿No saben?“, opinó.