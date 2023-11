Polémica rodea partido entre Alajuelense y Grecia por una jugada específica

Ricardo Montero es el árbitro central del partido Alajuelense - Grecia. (Archivo)

Ricardo Montero le tocó impartir justicia en el juego de Liga Deportiva Alajuelense - Municipal Grecia y notamos que le faltó precisión en una jugada que inclinó la balanza a favor de los rojinegros.

Pese que ha tenido un buen control del partido, ese detalle cerca del minuto 40 opacó su desempeño.

Minuto 36: El árbitro central marcó penal para Alajuelense por una falta de Rawy Rodríguez a Carlos Mora dentro del área. ¿Bien pitado?

Para mi criterio no fue penal porque el jugador Carlos Mora más bien se tiró hacia el defensor, no existió algún empujón, así que Ricardo Montero marcó un penal que no debió pitarse a favor de Liga Deportiva Alajuelense.