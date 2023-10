Ponerle Coto a: “Creo que mi esposa me es infiel”

Esteban Coto, médico. Foto: Cortesía.

El tema de la sexualidad, aún hoy sigue rodeado de tabúes y prejuicios sociales, en donde muchas veces se reprime a la pareja y no logra expresar los problemas a dicho nivel.

Muchas veces hay una inadecuada comunicación de pareja y esto genera inconvenientes como inquietudes y hasta separaciones, tal el caso de los pacientes que nos consultan por pérdida de libido (deseo de sexualidad), incluso siendo parejas jóvenes o consolidadas.

Muchas veces no se da el espacio necesario para que la mujer exprese lo que le está pasando, esto hace que la pareja piense muchas cosas, entre ellas la infidelidad.

Es importante entender que también la mujer debe disfrutar al máximo de su sexualidad en situaciones particulares, dicho deseo se puede ver disminuido e incluso abolido, acá lo más importante es la comunicación, no tener vergüenza, más bien todo lo contrario, expresar a plenitud lo que está viviendo y dejar claro a la pareja que no es en contra suya y que no hay terceras personas.

Luego de esto, se debe dar la búsqueda de ayuda de un profesional en salud, en donde comenzaremos por analizar una serie de factores, desde los físicos, hasta los mentales.

Podemos encontrar casos de violación que se manifiestan muchos años después con apatía, incluso en parejas con una actividad sexual frecuente.

En otras situaciones analizamos también las hormonas, entre ellas la tiroides, los estrógenos y la testosterona (no solo el hombre la produce, también la mujer en pequeñas cantidades que estimulan el lívido).

Incluso, la hipertensión arterial y la diabetes pueden generar alteraciones en la sexualidad y pocas veces la pareja los relaciona.

Así que siéntase confiada y busque apoyo lo más pronto posible para tratarlo.

Para más consultas, puede enviarlas por WhatsApp al número telefónico 6087-4868.