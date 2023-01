Ponerle Coto a: ¿Por qué envejecemos?

Establezca hábitos saludables para su vida: haga ejercicio y coma saludablemente. Archivo.

El proceso de envejecimiento inicia desde el mismo momento en que nacemos. Si bien es cierto cuando somos pequeños nuestro organismo está en regeneración, también comenzamos a exponernos a factores ambientales que generan envejecimiento.

Es importante que tomemos en cuenta este concepto a lo largo de la vida para poder preservar las características de la juventud todo lo posible y por eso, hay una serie de teorías del envejecimiento, entre ellas aspectos genéticos, aspectos ambientales y caos celular.

Lo que sí es cierto es que todos vamos para ese camino, la idea es vivirlo lo más sanamente posible. Es por ello que hay cosas que hacés y no hacés a lo largo de la vida, por ejemplo, el fumado está comprobado que aunque sea un cigarrillo por día acelera el proceso de envejecimiento. La falta de actividad física, el exceso de calorías en la alimentación, ante todo el factor estrés es el que más nos afecta, ya que potencia los mecanismos de inflamación y daño celular.

Entendiendo que hay múltiples factores que pueden acelerar el envejecimiento, podemos comenzar con lo más sencillo, lo más básico. Una vida balanceada, evitando todo factor estresante, o enfocándonos diferente ante las cosas que nos agobian. Ejercicio no extenuante, al menos, tres días a la semana a cuatro días en periodos de 30 minutos a una hora.

La ingesta de alimentos de buena calidad, ricos en antioxidantes y evitat comida chatarra, la cual lo único que hace es fomentar los procesos inflamatorios en nuestro cuerpo.

Recordemos que las células debido a la inflamación se dañan y pueden generar trastornos por mutaciones, haciendo que se produzcan alteraciones a nivel cromosómico con lo cual comienzan las enfermedades en edades incluso tempranas.

En este nuevo año podemos enfocarnos diferente, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, ingerir antioxidantes, evitar factores estresantes, o enfocarnos diferente ante los problemas diarios de la vida. Al final de cuentas esto nos dará una mayor salud y nos dará un proceso de envejecimiento más regulado.

Acaso no has visto a esa persona que te preguntas que le pasó, porque se ha envejecido así, tiene tu misma edad y se ve muy diferente, que no te pase a ti y para ello tienes todo un año para modificarlo.

Para sugerencias y comentarios pueden escribir al 8904-5999.