Ponerle Coto a: Uso del bloqueador no es suficiente para evitar daños por radiación solar

Esteban Coto, médico. Cortesía.

“Basta con el uso del bloqueador para que el sol no me haga daño” es una de las frases que solemos escuchar de los pacientes, pero este concepto debe de ir cambiando, porque aunque el bloqueador solar protege, no nos hace inmunes a los efectos secundarios de la radiación solar.

En estos meses de verano es muy importante que cuidemos nuestra piel y la de nuestros hijos. Recordemos que las nuevas tendencias indican no asolear a los niños, mucho menos a los bebés, esto debido a que las mutaciones a nivel genético respectivas a la piel y el riesgo de generar cáncer de piel más adelante, se incrementan con la exposición temprana al sol.

Es decir, entre más temprano nos asoleamos más temprano suframos una quemadura solar, más posible que desarrollaremos un cáncer de piel.

Esta no es una patología infrecuente, como muchas personas lo piensan, al contrario cada año vemos en nuestra consulta más y más casos de cáncer de piel. Algunos que empiezan en una forma muy sutil, otros muy agresivos.

Es muy importante recordar que el bloqueador solar debe usarse al menos tres veces al día, e incluso estando dentro de casa esto debido a que los rayos solares se reflejan en los muebles, en las ventanas y siempre recibimos cierto nivel de radiación.

Actualmente estamos recibiendo muchos casos de cáncer de piel en pacientes que tenían una importante o incluso moderada exposición solar. Revise esas lesiones que no sabe si son buenas o malas y que han ido apareciendo con el tiempo, mucho cuidado con las lesiones que aparecen también en zonas de no exposición solar.

Algunos estudios realizados en Brasil determinaron que el cáncer de piel puede aparecer en zonas de no exposición y no como frecuentemente pensamos que es en donde nos asoleamos o sea cara, escote, brazos y plantas de los pies, que es muy preocupante.

Esta es una enfermedad con una alta capacidad de metástasis.

Consejos importantes : evitar la exposición solar, no tratar de broncearnos en un día, usar un buen bloqueador solar, ingerir bastante líquido, frutas, asimismo suplementar la alimentación con antioxidantes, la vitamina C y la vitamina E.

