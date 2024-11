Ponerle Coto a: Vitamina C, efectividad o simple moda

Esteban Coto, médico

Muchas veces escuchamos hablar sobre equis o ye vitamina o alimento, muchos a los cuales se les atribuyen resultados superrápidos, algunos casi rozando con la religiosidad, pero desafortunadamente muchos de estos productos, no son más que eso, algo transitorio, que lo único que generan es un ingreso económico, para personas que muchas veces creen en sus propias mentiras, logrando influir en los consumidores.

Desde pequeños escuchamos hablar de la vitamina C, la cual nos acompaña durante toda la vida. Es una vitamina soluble, que debe ingerirse, ya que el cuerpo no guarda reservas de vitamina C como tal, a diferencia de las vitaminas liposolubles, las cuales pueden llegar a presentar niveles de toxicidad.

La vitamina C o ácido ascórbico ha tomado gran auge, debido a que se le han descrito muchas propiedades y los estudiosos la respaldan, pero debe ser aplicado y supervisado por el personal médico capacitado para este tipo de terapias, ya que podríamos generar una complicación en un paciente que no sea candidato o que las dosis sean inadecuadas. La idea es estar más sanos y no ganarse una enfermedad por falta de información.

Una de las principales propiedades de la vitamina C es su poder antioxidante, pues disminuye las sustancias tóxicas que se producen en las células del organismo. Además, a grandes dosis, puede generar un efecto oxidativo, el cual es beneficioso en células tumorales, por ejemplo.

Al unir la vitamina C y el colágeno se obtiene una muy buena matriz celular, por ello es que también usamos esto en periodos de tratamientos, de mejora de lesiones en la piel, tal es el caso de ulceraciones, entre otras.

La fuente natural más sencilla de obtener la vitamina C es con las frutas ácidas, como la naranja, sin embargo, para lograr los efectos que buscamos terapéuticamente se requieren dosis muy elevadas, con lo cual su obtención por la vía natural es muy difícil.

Pensamos que debemos de tener algún suplemento o alguna ayuda ergogénica, que nos permita tener más salud, prevenir más enfermedades, pues no es mágico ni nuevo el poder que tiene la vitamina C en los virus, manteniendo un nivel inmunológico mucho más elevado que en ausencia o en baja ingesta de dicho nutriente.

Les invito a nutrirse adecuadamente, investiguen siempre bien, para obtener beneficios y no perjuicios de un tratamiento tan efectivo como lo es la vitamina C.

Consultas y sugerencias al 8904-5999.