Por esta razón se debió anular el segundo gol de Alajuelense ante San Carlos

Las acciones de Michael Barrantes le han dado dolores de cabeza al cuarteto arbitral. (JOHN DURAN)

Hugo Cruz es el encargado de pitar el juego entre la Asociación Deportiva San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense, pero le tocó bailar con la más fea, porque se le ha ido sancionar jugadas claves, como anular el segundo gol de los manudos.

A continuación el detalle de las acciones más polémicas:

Minuto 17: Gol de Alajuelense por un desvío en un tiro libre de Michael Barrantes. ¿Debió marcarse como autogol?

No se le puede dar el gol a Michael Barrantes, porque hay un desvío de un defensor y debe ser marcado como autogol. Porque el remate no va completamente en dirección al arco y el jugador sancarleño desvió la bola.

Comentario extra: En la jugada que generó el gol, le hicieron falta a Carlos Mora, pero el árbitro Hugo Cruz en lugar de sancionarla inmediatamente, dejó que siguiera la jugada y cuando el delantero rojinegro perdió la bola pitó la infracción.

Está bien que la haya marcado, pero ¿por qué no la pitó antes?, me pareció que no fue correcto.

LEA MÁS: Paulo Wanchope dijo lo que muchos piensan sobre rivales de Costa Rica en eliminatorias mundialistas

Minuto 20: Los técnicos de ambos equipos estuvieron reclamando muchas jugadas. ¿Debieron amonestarlos?

¿Cómo es posible que Andrés Carevic y Luis Marín se salgan de su zona y estén protestando? El cuarto árbitro, Anthony Bravo, reacciona como si la cosa no fuera con él. Eso no puede ser así, debe tener valor y llamar al central para que los amoneste.

Minuto 28: Los sancarleños reclamaron dos faltas que el central no marcó y una de ellas dentro del área. ¿Era penal?

Hay una falta muy clara a favor de San Carlos fuera del área que, increíblemente, no la marcó Hugo Cruz; luego viene otra acción que debió marcar como penal. Recuerde que todo contacto mínimo dentro del área debe marcarse. Mal el árbitro porque no las sancionó.

Minuto 31: Autogol de San Carlos, pero los sancarleños se fueron a reclamar por una aparente falta. ¿Debió anularse el gol?

En el segundo gol de Liga Deportiva Alajuelense un jugador rojinegro le hizo una falta a Jonathan McDonald en el momento que se cobró el tiro de esquina. Por eso debió anularse la anotación, pero al no invalidarla, se convirtió en autogol por un defensor sancarleño.