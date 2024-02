Por esta razón Tray Bennette aún no da el salto de dirigir en la primera división

Tray Bennette dijo que se tomará su tiempo para pulsear la licencia A y probar en la primera o segunda división. (Albert Mar)

Sabía que Tray Bennette, exjugador del Deportivo Saprissa y Herediano, ha estado cerca de ser asistente técnico de Mauricio Wright en sus últimos proyectos con el Municipal Grecia y el Club Sport Cartaginés, pero por un gran detalle no se hizo realidad.

Recientemente nos topamos a Tray, quien nos confesó eso que pocos sabían y explicó la razón que espera resolver a corto plazo.

“En segunda división he tenido opciones para dirigir, pero lo que pasa es que aún no tengo la licencia A y tengo que sacarla. En primera aún no me han tentado con algún proyecto, solo me han hablado para ser asistente técnico y tampoco se ha dado, pero por ahí seguimos en el fútbol, para sacar valores y compartir lo que me enseñaron.

“Más que todo he hablado con Mauricio Wright que es mi amigo y él ha querido que le ayude en sus proyectos, lo que pasa es que debo sacar la licencia A”, comentó.

Bennette agregó que es una deuda que tiene pendiente y buscará las formas para hacerlo realidad, para así seguir tomando más experiencia.

Toma bolados

Actualmente Tray es el director técnico del club San Migool de la tercera división en Linafa, buscando una posibilidad para ascender a la Liga de Ascenso y hasta el momento se ha mostrado contento por adquirir más experiencia en una de las ligas más rudas del fútbol nacional.

“Ahí estamos luchando y convenciendo un poco a los muchachos, al no ser un equipo profesional, a veces cuesta, pero le estamos dando todo el entusiasmo, tratando de motivarlos para que en un futuro puedan trascender en el fútbol.

“Los partidos son muy complicados y más los de visita, es de mucha garra, también por las canchas, pero ahí hemos estado dándole y tratando de darle una idea al equipo. La temporada pasada nos quedamos a un paso de llegar a semifinales, este año aspiramos a un poco más, para eso hay que trabajar, nos costó un poco el inicio y ahí nos hemos ido recuperando”, comentó.

Agradecido con los morados

Aprovechamos para preguntarle cómo ha mantenido la relación con los aficionados del Saprissa en los últimos tiempos y respondió que está agradecido con ellos porque aunque ya no está jugando, todavía le agradecen por defender bien la morada.

“Con los morados es una química muy fuerte, evidente por tantos años y por tantas cosas que se lograron, entonces la gente me guarda mucho cariño, la verdad es muy bonito, eso todavía me hace sentir esa pasión de los recuerdos que siempre se quedan y que todavía se lo siguen recordando a uno”, agregó.

Será cuestión de tiempo para conocer si en el futuro se le dará la oportunidad de dirigir o asistir a un técnico en la máxima categoría.