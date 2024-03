Por este serio motivo, Pablo Guzmán tuvo que pedir disculpas a los televidentes de 120 Minutos

Pablo Guzmán actualmente es el director de Deportes Repretel y Deportes Monumental. (JOHN DURAN)

Pablo Guzmán sorprendió al pedir disculpas a su audiencia del programa 120 Minutos por una frase que dijo uno de los panelistas y que puede generar malinterpretaciones.

Guzman habló sobre el tema antes de mandar al corte comercial minutos después de las 10 a. m.

“Evidentemente no quiero irme a la pausa sin antes decir que el comentario de la pastilla está totalmente desafortunado, no es un tema con el que se tenga que comparar, entiendo que no se hace de esa manera, pero para que no haya malas interpretaciones, jamás se puede poner eso como un caso, ni de risa, ni nada la situación que viven muchas personas día a día que utilizan pastillas para poder vivir su vida de la forma más normal posible.

“No da para utilizarlos en un programa de estos como ejemplo, nuestras disculpas”, comentó.

Algunos habrían quedado bateados ante ese momento, pero acá les explicamos por qué surgió la disculpa.

Minutos antes, Carlos Serrano y Rodolfo Mora discutían del partido Guanacasteca - Alajuelense, Serrano no le pareció que Mora le bajara el piso a la ADG al compararlo con otros equipos, el tono de la conversación subió y en medio de la tiradera Carlos dijo “Hoy Rodolfo me ha demostrado dos cosas, la primera es que viene alterado, no se tomó la pastillita, en la próxima se la toma y lo otro...”.

Rodolfo lo interrumpió para responder “No se burle de eso Carlos, eso es delicado, regáñelo Pablo, parece que no conoce el estilo del programa”.

Pero no paró ahí, la discusión de ambos siguió y Rodolfo le respondió a Carlos “no podés, porque sos un cobarde, aquí un detalle, sin hablar de pastillas ni nada como usted lo dijo”.

Como siempre, la cosa estuvo caliente aún cuando estaban celebrando su décimo aniversario.