Por primera vez en diez años un colombiano se dejó el título de la Vuelta a Costa Rica

Marco Tulio Sueca se coronó campeón del giro tico este domingo. Foto: Rafael Pacheco.

La Vuelta a Costa Rica tiene nuevo rey, después de tres años en el que el giro tico no se pudo realizar por la pandemia, el colombiano Marco Tulio Suesca se coronó este domingo como ganador.

El ciclista cafetero del equipo Movistar Best PC tomó la camiseta de líder en la etapa seis, el miércoles y no la soltó más, cada vez fue incluso aumentando su ventaja y demostró su gran nivel para dejarse el cetro en alturas como el Cerro de la Muerte

Desde hace diez años, un ciclista colombiano no ganaba el giro tico, el cual en esta ocasión fue seguido en el segundo puesto por su compatriota Carlos Gutiérrez, del equipo Team Banco Guayaquil Ecuador, mientras que tercero fue el tico Daniel Bonilla.

“Veníamos por el título, estaba en buena condición, ya conocía a algunos rivales, en las primeras etapas me topé a corredores muy fuertes, que me mostraban que no sería fácil ganar la competencia. Cuando pasé el Cerro de la Muerte me di cuenta que tenía muchas posibilidades de ganar, pero hasta que no atravesará la meta no podía celebrar ni decir nada”, dijo el campeón.

Con la tradicional etapa Circuito Presidente, las diez etapas de la Vuelta Internacional a Costa Rica llegaron a su fin con la etapa que constó de diez vueltas a un circuito que abrió y cerró en la Aurora de Heredia .

Para esta etapa de cierre, en un final peleadísimo en los últimos metros el panameño Franklin Archibold se terminó dejando el triunfo en un ataque de último minuto en el que se llevó por el frente a otros cuatro ciclistas que peleaban la victoria.

El canalero además de la etapa, se llevó el título de las metas volantes.