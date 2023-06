¿Por qué a Hernán Medford lo pone tan feliz que pronto se realizarán las elecciones en la Fedefútbol?

13/10/2022 Doet Fitnes, Guachipelín Escazú. Conferencia de prensa de Herediano, previa semifinal. Hernán Medford, director técnico de Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

En menos de dos meses se realizarán las elecciones en la Federación Costarricense de Fútbol y el técnico Hernán Medford es uno de los más felices de que esto suceda.

Por medio de una entrevista en el pódcast “Peloteando”, de la periodista Pamela Muñoz, el técnico se mandó fuerte al decir que le parece bien que pronto vendrán los cambios

“A nosotros no nos van a llamar, si no estás en la argolla de la Federación no te llaman a nada y que dicha que prácticamente esa federación se va también.

LEA MÁS: Periodista revela cláusula de salida de Luis Fernando Suárez: “Yo pongo cien dólares si quieren”

“Hay gente como nosotros y muchos colegas que han hecho las cosas bien, pero tienen las puertas cerradas en la Federación. Qué dicha que ya, Dios santo (las elecciones), a ver si eso mejora por todo lado”, sentenció el Pelícano.

Medford se mandó valiente con algo que muchos querían decir en el programa, en el que también estaban como invitados Wálter Centeno y Ronald González.

Veremos si al final se le cumple a Hernán lo que desea, por el bien del fútbol nacional.