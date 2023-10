¿Por qué algunos nicaragüenses apoyarán este miércoles a Saprissa y no al Real Estelí?

La presencia del Real Estelí en Costa Rica divide a los nicaragüenses, pues algunos apoyarán a Saprissa y le darán la espalda al equipo de su patria.

El Real Estelí jugará este miércoles contra Saprissa, a las 6 de la tarde en el estadio Ricardo Saprissa, luego que los estelianos ganaran el juego de ida, 1 a 0, en el estadio Independencia.

El Real Estelí entrenó este martes en el Ricardo Saprissa. (Redes sociales )

El juego es una prueba de fuego para los morados, pues quedar eliminados a manos de un equipo de Nicaragua sería visto, por las aficiones de otros clubes, como un ridículo mayúsculo.

Sin embargo, pese a ser un asunto deportivo, los nicaragüenses residentes no pueden obviar la parte política que rodea al Estelí.

El Tren del Norte es un equipo financiado por Fidel Moreno, mano derecha de la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega. El equipo tiene las mejores condiciones para competir en su país.

El entrenador Otoniel Rivas y exsaprissista quien ahora milita en el Estelí, Byron Bonilla, en la conferencia de prensa. (Redes sociales )

Por eso, algunos nicaragüenses consultados van con Saprissa y otros sí apoyan al Estelí, pese al vínculo que tiene con el régimen Ortega.

Es el caso de Iván Flores, director de Tica Visión, un canal nicaragüense en Costa Rica y que además, va con el Saprissa en nuestro país.

“Soy de Granada y allá en ciertos departamentos no existen equipos de fútbol y en Nicaragua hay para escoger el Estelí, el Diriangén, la UNAM y el Managua FC como los principales clubes y yo me incliné por el Estelí”, expresó.

Flores sabe que aunque hay una persona que financia al club y está ligada al régimen, él prefiere apartar la parte política de la deportiva.

“Para mí, el deporte no tiene bandera política, los jugadores son muchachos que andan buscando oportunidad en un equipo grande, en el extranjero, luchan por sus sueños y me hacen retractarme del tema político. Ojalá puedan avanzar pero sino, Saprissa será un gran representante”.

Otros como David Quintana, apoyarán al Monstruo morado, pues ven en el Estelí la represión del régimen de Ortega.

Real Estelí viajó en Costa Rica en bus propio. (Redes sociales )

“Voy a ir a ver el partido para que gane Saprissa porque al fin y al cabo entiendo que no hay política en el deporte, pero me gustaría que los aplausos se los lleve otro equipo que no esté vinculado al Rosario Murillo, porque el dueño (Fidel Moreno) es uno de los principales agresores del pueblo”, expresó.

“Yo supongo que muchos exiliados piensan como yo y algunos migrantes van con el Estelí por ser de Nicaragua”, comentó.

La jornada Hoy Saprissa - Real Estelí Ricardo Saprissa 6 p.m. ESPN Herediano - Comunicaciones Estadio Fello Meza 8 p.m. ESPN Jueves Alajueense - Cartaginés Estadio Alejandro Morera Soto 8 p.m. ESPN

Aseguró que los ocho o diez autobuses que vienen de Nicaragua a Costa Rica con aficionados son pagados por la dictadura.

“No hay forma de que un nicaragüense aficionado al fútbol haga el viaje para un partido de fútbol. Eso se explica porque los pagan ellos”, dijo.

Las mismas redes sociales del club tienen un tinte político en sus mensajes de apoyo. Por ejemplo: “Por nuestra bandera y por nuestros colores, levantamos nuestro orgullo para apoyar a nuestros representantes en la cancha. Es momento de unirnos como una gran familia, teñir el estadio de azul con blanco y demostrar que somos más que un equipo, ¡somos una nación unida”, se puede leer en uno de los mensajes de este martes en Instagram.

Bancy Hernández anotó el gol con el que el Estelí le va ganando a Saprissa. (Real Estelí)

Según un reportaje de Divergentes.com, Moreno coordinó la remodelación del estadio Independencia, que se pagó con fondos de la Alcaldía de Estelí, es a la persona a quien las autoridades del equipo continúan rindiendo cuentas pese a que en el 2018 fue sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y no puede formar parte de la estructura oficial. Por eso no firma documentos legales.

Los juveniles con gran proyección que juegan en el primer equipo ganan 800 dólares al mes, no obstante, la plantilla tiene a extranjeros y jugadores nacionales con salarios entre los 2.000 y 6.000 dólares (entre ¢1,1 millones ¢3,3 millones).

Así es que ya lo sabe, el juego entre Estelí y Saprissa, aunque no queramos, tendrá un tinte político que divide a los nicaragüenses que residen en Costa Rica.