¿Por qué el papá de los hermanos Quirós no pudo ir al Fello Meza?

Don Fernando es muy apegado con sus hijos.

Don Fernando Quirós, el papá de William y José Luis Quirós, defensores del Cartaginés tenía todo listo para ir al Fello Meza este domingo a las 11 de la mañana para apoyar a sus muchachos. Sin embargo, le ocurrió algo inesperado que lo obligó a quedarse en la casa y ver la mejenga por tele.

Incluso, parece que el infortunio de don Fernando fue un presagio para sus hijos pues José Luis salió de cambio en el primer tiempo, amonestado y William sufrió una ruda lesión.

“Andaba en Guanacaste y me picó un alacrán el viernes en la noche y no pude dormir. Se me durmió la lengua y las palmas de las manos y cuando me vine llegué muy cansado. Iba a ir al estadio pero no me sentí bien, entonces mi esposa y las novias de los muchachos fueron”.

De esa forma, don Fernando vio el partido por tele así como la lesión que sufrió William.

“Si hubiera estado más chiquillo me preocupo más, pero ya ha tenido lesiones, sobre todo William. Fue una lesión fregada, se dobló el brazo feo y el domingo le hicieron placas que reflejaron que no hay quebradura ni fisura. Es un problema como de ligamento”, dijo.

Sin embargo, dijo que este lunes en la mañana William se marchó para Cartago donde le harían una resonancia magnética que indicará si el jugador queda fuera del partido de vuelta o si lo pueden recuperar.

Este lunes podrían decidir si recuperar a William Quirós. (Jose Cordero)

La bronca para el Cartaginés es que otro central, José Gabriel Vargas, está expulsado y no puede actuar en ese partido y Mauricio Montero, quien podría cumplir con esa función, también salió lesionado.