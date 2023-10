¿Por qué este lunes será clave para el futuro financiero de San Carlos?

San Carlos espera solucionar su problema financiero lo más pronto posible. (Jose Cordero)

Este lunes será clave para la Asociación Deportiva San Carlos en el afán de solucionar su situación financiera con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que lo tiene al borde de no jugar el próximo torneo.

La Teja conoció que este lunes el departamento de cobros de la institución estatal se reunirá con el club para negociar un acuerdo para beneficiar a todas las partes.

Luis Diego Calderón, director de cobros de la Caja, detalló cómo está trabajando la entidad para que ese cobro se concrete.

“Vamos a montar unos escenarios en conjunto con la sucursal de Ciudad Quesada y plantearles las opciones. Conocemos que el club tiene una situación financiera particular y nosotros tenemos una reglamentación que respetar, es por eso que vamos a tratar de llegar a un punto medio.

“En el reglamento tenemos diferentes opciones; por ejemplo, convenios de pago que no tienen una garantía, pero tiene un plazo menor, tenemos otro arreglo que se debe poner una garantía con un plazo mayor y la cuota es más baja”, explicó.

En caso de concretarse, el club pasaría de los tres arreglos de pago que actualmente tiene a solo uno.

El hecho que encendió las alarmas en los Toros del Norte fueron 282 millones de colones por un cobro extraordinario de cuotas y atrasos en el pago en los demás convenios de pagos con la Caja, por lo cual el club sale como moroso.

Debido a eso no puede fichar futbolistas y, en caso que no lo puedan solucionar a más tardar en diciembre, no se podrán inscribir para el torneo Clausura 2024.