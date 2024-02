¿Por qué Gustavo Alfaro comparó a Fernán Faerron con el portero Emiliano “Dibu” Martínez?

01/02/2024 Estadio Nacional. Conferencia de prensa con el director técnico de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro, previo al partido amistoso de la Selección Nacional de Costa Rica ante su similar de El Salvaldor. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

Gustavo Alfaro conversó con los medios de comunicación a pocas horas de disputar el partido de la Selección de Costa Rica contra El Salvador y aclaró una de las dudas que tuvieron los aficionados cuando vieron la convocatoria: ¿Por qué convocó al jugador del Herediano Fernán Faerron?

El Lechuga se tomó unos minutos para explicarlo y hasta lo comparó con Emiliano “Dibu” Martínez, portero de la Selección de Argentina.

“A Faerron le pregunté, ¿por qué cree que está acá?, él respondió por su capacidad, velocidad para cubrir espacios y los pases. Le dije: ‘pendejadas, vos estás acá porque tenés alma provocativa, lo primero que vi en vos fue que te peleaste con un compañero, un rival, el árbitro y el técnico del equipo contrario’. Le dije que tiene una personalidad que no le importa nada en donde está, tiene una obsesión por ganar’.

“El problema es que si no sabés controlar esa alma provocativa, porque si querés demostrarle a la Liga que sos guapo porque te expulsaron en una instancia de semifinal y saliste desafiando a la gente, sos un pavote (tonto).

“Si sos inteligente para saber tus límites, le di un ejemplo, el “Dibu” Martínez tiene alma provocativa, él se pelea con todos, sabe su límite y ahí llega, saca de quicio a los rivales y se olvidan de jugar. Si esa alma se canaliza, es muy positivo, para mí no tengo dudas que al convocarte generé críticas, porque creerán que te estoy premiando, lo que te digo es que la próxima vez que hagás esas conductas, olvídate de la selección”, sentenció.

Aclara situación personal

Lechuga también aprovechó la conferencia para aclarar por qué estuvo fuera del país por más de un mes, desde diciembre del año anterior y hasta su regreso, la semana pasada.

“Eso estaba hablado con el presidente cuando firmé el contrato, de mis cuestiones personales no hablo, pero lo aclaro, hace más de un año estoy en un proceso porque gestioné en un país una visa a gente que es destacada en la cultura y el deporte, son muy difíciles de conseguir que otorgan una ciudadanía. Esto se inició en Argentina y se iba a dar en algún momento una entrevista en la embajada de ese país en Argentina y la fecha la determinaba la embajada.

“Cuando me llegó la citación lo habíamos hablado que siempre y cuando esto no genere perjuicios a la selección, porque si hubiera caído durante una competencia me hubiera movido para aplicar en otra fecha”, comentó.

Agregó que pese a estar fuera del país, siempre mantuvo comunicación con su cuerpo técnico por videollamada y siguió muchos partidos del campeonato nacional.