¿Por qué Jonathan Moya no jugará el primer partido de la eliminatoria?

El delantero Jonathan Moya, del FC Anyang de la segunda división de Corea del Sur fue convocado por Luis Fernando Suárez, pero no podrá estar en el primer partido de la eliminatoria ante Panamá, según lo explicó el técnico en la conferencia de prensa

Muchos esperaban la convocatoria de Jonathan Moya Fotografía: Cortesía Muchos esperaban la convocatoria de Jonathan Moya Fotografía: Cortesía

¿Cuál es el motivo por el que Moya no podrá actuar ante los canaleros cuando la Sele sea visitante el 2 de setiembre en Panamá?

Diego Brenes, director de selecciones nacionales, explicó que el caso del exmanudo es muy particular, pero lo podían manejar.

Resulta que en Corea del Sur, las personas que salen del país deben guardar una cuarentena de catorce días a la hora de regresar a esa nación, pero recientemente aprobaron una excepción a esa regla. Si la persona sale, pero se vacuna en Corea con las dos dosis no debe cumplir con ese periodo.

Esa excepción es reciente. Moya ya se había puesto la primera dosis y corrió para ponerse la segunda.

Según Brenes, la segunda se la programaron un tiempo después de los partidos eliminatorios. Entonces, tanto Moya como el club y la Federación hicieron una gestión para que adelantaran la segunda dosis y que Moya pueda salir sin problema.

Jonathan ya recibió el segundo pichonazo, pero debe esperar 14 días para estar completamente inmunizado y viajar sin bronca, plazo que se cumple el miércoles y la mejenga contra Panamá es el jueves, por eso no le da chance, pero sí estará ante México el 5 de setiembre y Jamaica el 8.

Vecino le dijo

La mamá de Jonathan, doña Damaris Aguilar, dijo que durante la conferencia de prensa estaba en una reunión en Monteverde, donde vive, y no se enteró de la convocatoria hasta que iba llegando a la casa.

“Fue una gran sorpresa, ni estaba en la casa y cuando venía de camino me dijeron, ‘¿se dio cuenta que a su hijo lo llamaron?’ y así me di cuenta”, contó la orgullosa madre.

El vecino también le comentó que no iba a poder jugar el primer partido contra Panamá por un asunto de vacuna, algo que La Teja le aclaró.

“No entendía bien porque Jonathan me dijo que ya se había vacunado y me había adelantado que tal vez lo llamaban. ¿Quién sabe?, seguro ya habían hablado con él”, añadió.

Doña Damaris dijo que iba a hablar con su hijo este jueves en horas de la noche y se iba a enterar bien de los detalles. Expresó que Moya le dijo que tenía partido el lunes.

Doña Damaris confía que en su muchacho se gane la confianza del técnico. Foto: Cortesía Doña Damaris confía que su muchacho se gane la confianza del técnico. Foto: Cortesía (Cortesía)

“A mí me hubiera gustado verlo contra Panamá, hubiera sido muy bonito. Usted sabe, uno espera que juegue todos los partidos, pero realmente me tomó por sorpresa y cuando me dijeron lo de Panamá no sabía por qué era, hasta ahora que usted me dice”, expresó.

Jonathan Moya ha hecho una gran campaña en la segunda división de Corea del Sur y podría ser el 9 que tanta falta le hace a la Sele, pero tendrá que ganarse el puesto ante los ojos de Suárez, quien no lo ha visto.