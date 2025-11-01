¿Por qué las tiendas de Alajuelense se llenaron tanto? La razón es muy especial

Se acabó Halloween y empieza noviembre, traicional por sus brisas navideñas y por las promociones, ya que se aproxima una fecha muy esperado por muchos: el Viernes negro y de esto Alajuelense se quiso aprovechar para generar un tumulto de aficionados en sus tiendas para vender productos.

Este sábado muchos aficionados aprovecharon la promoción puesta por el club, como el inicio del noviembre rojo y negro, que tiene relación al viernes negro de final de mes, en la que las ofertas despertaron el consumismo.

Las filas en las Tiendas La Liga se salían del negocio por las ofertas del noviembre rojinegro. (Carlos Vargas Ovares/Carlos Vargas Ovares)

A la promoción se sumó que la Liga vive un momento muy dulce en el campeonato nacional, en el que es líder, y tras clasificar a otra final de Copa Centroamericana, en la que buscarán el tricampeonato después de eliminar al Olimpia, en Honduras.

Las filas de noviembre rojinegro se salen de las tiendas de Alajuelense. (Carlos Vargas Ovares/Carlos Vargas Ovares)

Las tiendas de Alajuelense han reportado importantes filas, en el estadio Morera Soto, en el City Mall, en San José centro, en Multiplaza Escazú y en Paseo Metrópoli, en Cartago. Las filas son tan largas que en algunos casos se salen del negocio.

Alajuelense desató la locura de sus aficionados por ofertas durante noviembre. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Las promociones en las tiendas rojinegras estarán durante todo noviembre, informó Alajuelense en sus redes sociales, pero a este paso habrá que ver cuántos artículos queden disponibles, por los que si usted es un fiebre manudo y quiere aprovechar, debe hacerlo pronto.