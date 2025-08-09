Deportes

¿Por qué los aficionados de Alajuelense van a tardar más para ingresar al Morera Soto?

Aficionados de Alajuelense deberán superar más pruebas para ingresar al Morera Soto

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Liga Deportiva Alajuelense ya se cansó de que le sancionen el estadio Alejandro Morera Soto, debido al comportamiento de algunos de sus aficionados y decidió tomar medidas.

21/04/2025, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la jornada 19 del torneo de clausura 2025, entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
El ingreso al Morera Soto tardará más. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Por eso, a partir de este domingo 10 de agosto, adoptará una serie de cambios en su sistema de seguridad.

La Liga recibirá al Herediano a partir de las 5 de la tarde, con el aforo reducido a la mitad, precisamente a causa de una sanción.

Como es un juego de alto riesgo, pese a la reducción de aforo, los manudos informaron sobre estas medidas para que sus aficionados vayan preparados.

LEA MÁS: Utilero de Alajuelense le tiró durísimo a Herediano con una imagen

La institución eriza explicó que habrá un proceso de revisión más riguroso a los aficionados y eso podría afectar el tiempo de ingreso al recinto.

“En cada punto de entrada, las personas serán inspeccionadas por personal de seguridad privada, unidades caninas K9 y Fuerza Pública”, dice el comunicado.

03 de agosto del 2025. Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela. 18:00 hrs. Jornada # 2 del Torneo de Apertura 2025 del Campeonato Nacional de Futbol de Primer División. La Liga Deportiva Alajuelense (LDA) enfrenta como local al Guadalupe F.C. En la foto: Ambiente previo al juego, técnicos de ambos equipos: Oscar Ramírez y Fernando Palomeque además de acciones durante el juego. Foto: Albert Marín.
Alajuelense no quiere más sanciones. (Albert Marín/Albert Marín )

Además, no podrán ingresar bajo ninguna circunstancia, los siguientes objetos: armas de cualquier tipo, objetos punzocortantes, pólvora, selfis sticks o baterías externas.

LEA MÁS: Periodistas deportivos dejaron de creer en Alajuelense: estos son los pronósticos de la prensa

Tampoco lo podrán hacer con perfumes o desodorantes spray, bultos, bancos y sillas plegables, botellas y vasos, sombrillas, binoculares, drogas, vapes y encendedores.

LEA MÁS: Alajuelense no se comporta como un club que quiere el cupo al Mundial de Clubes

La Liga no permitirá el ingreso de personas alcoholizadas, o drogadas, ni de aquellas que alteren el orden público.

Liga Deportiva Alajuelense aumenta las medidas de seguridad en el Estadio Alejandro Morera Soto.
No ingreese con esto al estadio. (LDA/LDA)

La institución hace un llamado a la gente para que esos objetos los dejen en los autos, sino tendrán que quedarse en los puntos de control, dispuestos para tal efecto.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
alajuelenseseguridadmedidas de alajuelense para reforzar seguridad
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.