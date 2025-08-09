¿Por qué los aficionados de Alajuelense van a tardar más para ingresar al Morera Soto?

Liga Deportiva Alajuelense ya se cansó de que le sancionen el estadio Alejandro Morera Soto, debido al comportamiento de algunos de sus aficionados y decidió tomar medidas.

El ingreso al Morera Soto tardará más. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Por eso, a partir de este domingo 10 de agosto, adoptará una serie de cambios en su sistema de seguridad.

La Liga recibirá al Herediano a partir de las 5 de la tarde, con el aforo reducido a la mitad, precisamente a causa de una sanción.

Como es un juego de alto riesgo, pese a la reducción de aforo, los manudos informaron sobre estas medidas para que sus aficionados vayan preparados.

La institución eriza explicó que habrá un proceso de revisión más riguroso a los aficionados y eso podría afectar el tiempo de ingreso al recinto.

“En cada punto de entrada, las personas serán inspeccionadas por personal de seguridad privada, unidades caninas K9 y Fuerza Pública”, dice el comunicado.

Alajuelense no quiere más sanciones. (Albert Marín/Albert Marín )

Además, no podrán ingresar bajo ninguna circunstancia, los siguientes objetos: armas de cualquier tipo, objetos punzocortantes, pólvora, selfis sticks o baterías externas.

Tampoco lo podrán hacer con perfumes o desodorantes spray, bultos, bancos y sillas plegables, botellas y vasos, sombrillas, binoculares, drogas, vapes y encendedores.

La Liga no permitirá el ingreso de personas alcoholizadas, o drogadas, ni de aquellas que alteren el orden público.

No ingreese con esto al estadio. (LDA/LDA)

La institución hace un llamado a la gente para que esos objetos los dejen en los autos, sino tendrán que quedarse en los puntos de control, dispuestos para tal efecto.