¿Por qué el fútbol tico ya no asusta a nadie? Excampeón de Concacaf y exdirigente desnudan nuestras miserias

Tanto Alajuelense como el Cartaginés no pudieron avanzar de su primer desafío en la Concacaf Champions Cup, pese a que ambos clubes saben lo que es ser monarcas del área; no obstante, esto es un mal que viene ocurriendo desde ya hace muchos años.

Saprissa y el Herediano siquiera llegaron a participar en la Concacaf de este año, pero en el caso de los de Tibás, que saben lo que es levantar dicho cetro en tres oportunidades, en el último tiempo no logran avanzar de dos primeros juegos, mientras que los rojiamarillos han ganado tres series en los últimos años, pero jamás han podido adueñarse del trofeo más relevante de nuestra región.

Pese a que en esta edición del 2026, Cartago fue eliminado de forma digna en los 16avos de final ante Vancouver tras empatar en casa 0-0 y perder en Canadá 2-0, y los manudos igualaron a uno en Estados Unidos y en el Morera cayeron 1-2, siendo los dos competitivos, ya el fútbol tico ve de lejos aquellos años en los que se competía de gran manera y hasta se podía soñar con imponerse a los norteamericanos.

Alajuelense quedó fuera ante el LAFC en octavos de final (JOHN DURAN/John Durán)

Excampeón de la Concacaf analiza el motivo por el que no nos está alcanzando

Luis Diego Arnáez sabe lo que es alzar el cetro como campeón de la región; lo hizo en el 2004 con Alajuelense, en la recordada final tica ante Saprissa, y el exvolante erizo explica las grandes diferencias que nota entre los clubes nacionales y los contrincantes que se topan en Concacaf.

“Hay un tema del crecimiento internacional de algunos países, que la calidad de los extranjeros que llevan sube mucho el campeonato local, entonces los jugadores se deben preparar mucho mejor, ya que tienen que luchar contra delanteros muy capaces y entonces no pueden dar un respiro; eso eleva mucho un campeonato. Aquí, por lo económico, no podemos traer extranjeros de primera línea; eso pasa en México y Estados Unidos”.

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Para el Flaco hay un tema físico y de preparación en los clubes que no nos está alcanzando para estos niveles.

“A nosotros no nos está alcanzando la parte física para los 90 minutos; le pasó a la Liga porque en la jugada sé que ellos saben los conceptos de juego para evitar ese gol, pero me parece que las piernas no respondieron”.

Cartaginés cayó ante el Vancouver de Thomas Muller, una de las grandes estrellas de la MLS (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“A mí me parece que las sesiones de entrenamiento, contrario a lo que muchos piensan, que debe ser más calidad que cantidad de tiempo, me parece que están siendo muy cortas, y si tiramos para atrás porque hicimos un buen Mundial en el 2014, se decía que los ticos estaban dopados, le corrían a Italia, Inglaterra, Uruguay, Holanda en tiempos extras, y no se notó esa diferencia, eso porque andaban bien físicamente”.

“He escuchado y conversado con personas del medio que las sesiones de entrenamiento son más cortas, casi no hay sesiones dobles y lo que vemos es eso, que no nos alcanza para competir”, mencionó Luis Diego en una entrevista con La Teja.

Expresidente del Santos que participó en Concacaf da su versión de lo que nos falta

El expresidente del Santos, Rafael Arias, cuenta su opinión sobre lo que les falta a los nuestros para realmente pelear en este tipo de campeonatos.

“Cuando fui presidente del Santos, se lo dije a Jafet Soto, Juan Carlos Rojas, Leo Vargas, a Raúl Pinto y Fernando Ocampo en Alajuelense; yo se los hice ver a ellos y posiblemente me vieron romántico, como la historia de Espartaco, la rebelión de los esclavos, porque ustedes los ven aquí matándose a Jafet contra Alajuela por la 31 o por la 32, jugando de casita y luego a Alajuela con Saprissa y Cartago chupando rueda, se matan entre ellos, el enemigo está afuera en la Liga MX y la MLS.

“Aquí no hay mercado, entonces el fútbol nuestro cuesta que se profesionalice y si no hay una dirigencia capaz en la Federación, entonces lo que ha pasado, que nos meten 4 o si no 3, no es nuevo, pero lo que dijo Óscar Ramírez en una entrevista, que hasta que no nos unamos a trabajar las ligas menores no se va a lograr nada”.

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Para don Rafael, el tema va mucho por el trabajo de las ligas menores de los clubes de nuestro fútbol.

“Un día hablando con Carlos Linares, resulta que, ¿por qué Uruguay, siendo un país más pequeño que nosotros, exporta jugadores a Europa de 18 años y nosotros no? Él me dijo que el fútbol base no se trabaja, que en las escuelas de fútbol se hace lo que les da la gana, los procesos de liga menor no son uniformes.

“Si en la U13 a la U18 no me revienta un jugador, hay que revisar qué pasa. En Costa Rica no tenemos fútbol base; me tocó ver jugadores que no sabían ni amarrarse los zapatos. Aquí los clubes grandes lo que viven es en cómo les quitan los jugadores a los equipos pequeños, pero no hay formación; para mantener un equipo en primera y una liga menor como debe ser se ocupa un presupuesto que es abismal.

“Lo que le pasó a la Liga no es nuevo ni me sorprende, nos van a pasar por encima las veces que sean hasta que aquí no haya un alto desde la Federación para mejorar un montón de cosas con los equipos, entre ellas la infraestructura deportiva en las siete provincias; seguiremos jugando de casita”, sentenció.