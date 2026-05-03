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¿Por qué Luis Paradela no jugará ante Liberia? Esto informó el Deportivo Saprissa

Luis Javier Paradela es una de las notables ausencias del Saprissa en las semifinales ante Liberia

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Deportivo Saprissa enfrentará al Municipal Liberia, este domingo, a las 4 p.m. y los morados confirman una baja sensible.

Se trata del delantero Luis Javier Paradela, quien no viajó con los morados y previo al duelo contra los aurinegros, la S dio a conocer el parte médico del jugador.

Saprissa Cartaginés Jornada 4 campeonato de fútbol primera división 25-01-2026 En la foto: Vladimir Quesada Tecnico de Saprissa Fotografía Jonathan Jiménez Flores
Luis Javier Paradela no estará en el duelo entre Liberia y Saprissa, por un tema muscular. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

La ausencia de Paradela

Este es el reporte médico de Saprissa:

“El jugador Luis Paradela presenta una lesión muscular. Se realiza un seguimiento diario de su evolución”.

Raúl Ovares, asistente técnico del equipo tibaseño dijo que en los próximos días analizarán la situación del jugador, a ver si puede jugar en el partido de vuelta, programado para el domingo 10 de mayo.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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