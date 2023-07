¿Por qué recorrimos casi mil kilómetros para ver a un histórico exjugador argentino?

Javier Zanetti se portó super con un grupo de niños en El Salvador. Foto: Sergio Alvarado

Un recorrido de casi mil kilómetros para encontrarnos con un histórico de primer nivel en el fútbol mundial, como el argentino Javier Zanetti, fue el trayecto que nos hizo llegar hasta El Salvador.

En el Pulgarcito de América, especialmente en San Salvador y en Zaragoza, un municipio del departamento de La Libertad, se vivió toda una locura con la llamada #OperaciónZanetti, en la que participa el exjugador argentino y hoy vicepresidente del Inter de Milán.

El gran responsables de generar esta emoción fue el Grupo Mega Visión, que para celebrar 30 años al aire se mandaron valientes con el pachangón, trayendo una figura de este calibre para vivir esta aventura.

Centros comerciales y hoteles atestados de fiebres con los colores nerroazurris se veían a granel tratando de conseguir alguna foto o recuerdo con el icónico futbolista sudamericano.

Es increíble ver cómo una sola persona es capaz de hacer feliz a muchas, ya que la mayoría que se le acercó al argentino logró llevarse algo, una foto aunque sea.

Algunos más suertudos y con mejores contactos hasta tuvimos la suerte que nos mandara un mensaje para nuestros lectores y hasta conversar un poco con él, momento en el que nos demostró que es un chavalazo que a pesar de todo su éxito, sigue siendo el mismo hombre educado perfectamente por don Rodolfo y doña Violeta, sus papás.

Zanetti llegó a la comunidad de Zaragoza casi al mediodía, en medio de un solazo que no es jugando, con 38 grados de temperatura.

Javier Zanetti volvió locos a los aficionados salvadoreños. Foto: Sergio Alvarado

“Cuando me contaron de pasar por acá por Zaragoza no lo dudé, porque me contaron la historia de ustedes y me hicieron recordar cuando era un niño e iba detrás de un sueño que era jugar al fútbol, mi sueño era jugar al fútbol y lo pude lograr a través del sacrificio y de la humildad.

“Sobre todo mi mamá y mi papá me enseñaron que primero el estudio y después dedícate a jugar al fútbol y así fue como empecé y seguí mi carrera, por eso de todo corazón agradezco la oportunidad de estar con ustedes que son el futuro de este país y les doy un consejo, nunca dejen de soñar”, comentó.

Después pudimos cumplir un sueño de muchos futboleros, sentarse a hablar de fútbol puro y llano con una figura tan reconocida, algo que se dio totalmente espontáneo y que Zanetti accedió gustoso, aunque como la mayoría de cosas en el periodismo, las mejores historias son las que se cuentan con la grabadora apagada.

Posteriormente, un centro comercial, frente a uno de los hoteles más exclusivos de San Salvador, donde se hospedó, no se salvó de la locura por el exinterista y la cosa terminó con el fiestón en el que se le esperó por un buen rato para luego transmitir en vivo el espacio “Fuego Cruzado”, uno de los programas estrellas de Multi Visión en el que contó una que otra cosita más.

Obviamente, nosotros también nos pudimos sentar a hablar con Zanetti, ya con la grabadora encendida y saber qué sabe del fútbol de Tiquicia, pero esa ya es otra historia.