¿Por qué Rudé sacó Alonso Martínez? Willy Gálvez defiende al técnico manudo

Alonso Martínez era el mejor manudo hasta que fue sustituido al minuto 55. (Rafael Pacheco Granados)

Este jueves en el duelo de ida de la final del Apertura 2021 la afición manuda se quedó bateada cuando a los 54 minutos Albert Rudé, técnico de Alajuelense, sacó del juego a su mejor jugador, el volante Alonso Martínez, por el defensor Alexis Gamboa, movimiento que lamentaron y no entendieron.

El chireño era el mejor de los manudos, tenía vuelto loco a Wálter Cortés por el sector derecho, una jugada suya propició el gol rojinegro; sin embargo, a la hora de tocar el once por la expulsión de Bernald Alfaro, el técnico no vaciló en sacarlo.

Las razones de Rudé del por qué el cambio tampoco fueron entendidas por muchos, el técnico se escudó en evitar sobre cargas físicas para el jugador y poder usarlo el domingo.

“Nosotros cuando estamos planeando los partidos siempre tenemos en cuenta todo lo que ha pasado antes del juego a nivel de cargas, de entrenamiento, a nivel de los compromisos que se han venido jugando, del partido que estamos disputando en este momento y de los partidos que vamos a disputar en tres días. Tenemos que valorar todo esto y muchos de los cambios están hechos a nivel de dinámica de juego, de cargas, de jugadores que sabemos que tenemos que cuidar y otros jugadores que nos pueden dar unos roles y unas funciones que en ese momento necesitamos”, dijo Rudé.

La Teja consultó a un médico especialista en medicina deportiva y un entrenador sobre los motivos expuestos por el español y dividieron criterios al respecto.

“Rudé hizo lo correcto”

Para el doctor Willy Gálvez, Albert Rudé hizo lo correcto con Alonso Martínez al sustituirlo. Foto: Alonso Tenorio (Aionso Tenorio)

Willy Gálvez, exmédico del Saprissa y de la selección nacional afirmó que aunque es difícil entenderlo desde el punto de vista deportivo, el español fue responsable y cauto para cuidar a un jugador que viene arrastrando lesiones desde hace meses. Puso por delante al futbolista sobre el resultado.

En setiembre, Alonso tuvo un lesión en la parte posterior del muslo izquierdo o el isquiotibial y en octubre, tuvo un desgarro de segundo grado en el bíceps femoral de la pierna derecha, lo que lo dejó fuera de acción hasta la segunda semana de noviembre.

“Con el tema de los desgarros musculares tenemos que tener claro que puede pasar en cualquier músculo del cuerpo, pero la evolución es diferente en cada uno, la cicatriz que queda después de esa lesión es diferente.

“Cuando hablamos de uno de los músculos de los isquiotibiales sabemos es un músculo que deja una cicatriz que suele ser muy propensa a con una sobrecarga o sobreesfuerzo, puede inflamarse de nuevo y esto llevar a una ruptura. Cuando tenemos un paciente con ese tipo de lesión, es prudente o correcto cuidarlo” dijo.

Para Gálvez, estrictamente desde el punto de vista médico, sin meterse en lo deportivo, a como pintaba el partido en la Cueva, para Alonso físicamente la exigencia sería mucha.

“Para nadie es un secreto que cuando un equipo se queda con un jugador menos le toca correr más, moverse más, tiene más sobre esfuerzo y acá es donde dicta la frialdad de primero, proteger al jugador y segundo pensar en lo que ha de venir, porque si por A o B inflama o desgarra de nuevo, lo perdiste.

“En términos médicos Rudé hizo lo correcto, yo sé que en los analistas futbolísticos pensarán diferente, en lo que no me meto porque no es mi área, chocan, pero desde el punto de vista es cierto, todo desgarro muscular dejará una cicatriz que es un punto débil que puede dejar otra lesión”

Martínez viene saliendo de cambio no solo en el clásico, este jueves al minuto 55, y en los partidos ante Santos al 59 y 64, lo que sin poder asegurarlo del todo, por no conocer el caso de cerca, para el médico es por algo.

“Puede que sea esa la principal razón o haya otras de carácter fisiológico, habría que hablar con el preparador físico o asistente, cómo anda su consumo de oxígeno, masa muscular, fuerza anaeróbica, presumo que ese es un factor muy importante que lo pone a pensar.

“Tal vez para los analistas de fútbol y muchos otros dirán, ‘caramba, pero ¿qué hizo?, lo protegió'. El técnico profesional cuida sus fichas y les trata de sacar el mayor provecho sin exponerlas de más”