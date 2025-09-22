Deportes

¿Por qué Saprissa jugará el lunes contra Pérez Zeledón?

Saprissa enfrentará a Pérez Zeledón, este lunes, a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Saprissa arranco con victoria en el campeonato.
Saprissa recibirá a Pérez Zeledón, este lunes 22 de setiembre, a las 8 p.m. Prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El Deportivo Saprissa cerrará la jornada 10 del torneo de Apertura recibiendo a Pérez Zeledón.

El juego se llevará a cabo en el estadio Ricardo Saprissa, en un inusual horario: morados y guerreros se enfrentarán este lunes, a las 8 de la noche.

En realidad no hay una razón en especial, sino que corresponde a una decisión del Comité de Competición de la Unafut, a la hora de establecer el calendario del campeonato.

En esta semana, en fecha por definir, Pérez enfrentará a Puntarenas FC, por la segunda fase del torneo de Copa 2025.

LEA MÁS: El corazón liguista de Roy Myrie late por los sueños de su hijo Kenay, la joyita de Saprissa

De acuerdo con información del estadígrafo Martín Soto, Saprissa acumula 17 partidos invicto en el estadio Ricardo Saprissa Aymá frente a Pérez Zeledón.

Además, desde el 2002, cuando el brasileño Luis Fernández Texeira dirigía a los Guerreros, los sureños no han podido vencer a los morados en el estadio Saprissa.

En aquel partido, Alberto Pérez y un doblete de Taylor Morales anotaron para los generaleños, mientras que Jorge Ramírez marcó dos veces para los tibaseños.

El partido se podrá ver por la pantalla de FUTV.

LEA MÁS: (Video) La dura confesión de Mariano Torres tras empate del Saprissa

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaTorneo de Apertura 2025Fútbol de Costa RicaPérez Zeledón
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.