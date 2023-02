¿Por qué un técnico portugués dice que a Brandon Aguilera le costará adaptarse al Estoril?

El técnico portugués Guilherme Farinha, con pasado en Liga Deportiva Alajuelense y otros clubes como el Herediano y Carmelita dio su opinión a La Teja sobre el traspaso del volante Brandon Aguilera al fútbol de Portugal, específicamente al Estoril.

Aguilera de 19 años fue cedido a préstamo por el Nottingham Forest de la Premier League y con opción de compra cuando finalicen los seis meses, siempre y cuando el cuadro luso pague 5 millones de euros.

El tico Brandon Aguilera llega con mucha ilusión al Estoril.

Farinha dijo que si el jugador viajó solo a Portugal le será muy difićil la estancia y la convicencia.

“Va a ser complicado. Es joven y debe tener un acompañamiento de alguien que entienda qué es el país Portugal, qué es la ciudad de Estoril”.

Esa complejidad se deriva de la adaptación a la ciudad y al propio país, según el técnico portugués.

“En estos momentos es un país que está muy frío y con hábitos y culturas diferentes. La ciudad es linda, muy turísitca, junto a la playa y tiene un equipo profesional, que trabaja bien y siempre está entre los primeros diez y este año no es así”, opinó el portugués.

As primeiras declarações como Mágico: “Estou muito empolgado com este passo na minha carreira. Venho para lutar pelos objetivos pessoais e coletivos”.#JogaLimpo #JuntosPeloMágico #EstorilPraia #AquiNaoEsMaisUm pic.twitter.com/lD0x1gDpnF — Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) January 31, 2023

Agregó que Aguilera debe adaptarse a una situación social y deportiva a la vez.

Para Farinha, la situación en la tabla del Estoril complica las cosas, pues el club está tratando de salir de una zona muy cercana al descenso.

El Estoril ocupa la posición catorce en el campeonato portugués con 19 unidades, cinco puntos arriba de los puestos de descenso. El próximo juego será el sábado a las 2:30 de la tarde, hora tica, contra el Guimaraes.

“Brandon Aguilera entra en esa situación de un club que está en una posición un poco ingrata.

“Por lo tanto, la cosa no está fácil. Conozco bien a Brandon, tiene talento y una gran familia, a mí me parece que está necesitando un poco más de competencia y de espírutu de sacrificio. Debe estar bien acompañado porque es joven, ojalá que la Virgen y Dios lo acompañen, le den las fuerzas que va a necesitar, que no solo es física, también es mental”, comentó.

“No va a ser fácil para Brandon Aguilera, pero es un muchacho que le sobra talento, tiene que llevar mucho coraje, determinación, fe, esperanza. Es competitivo el campeonato de Portugal, el equipo trabaja muy bien, vamos a estar atentos”, agregó Farinha.

Brandon Aguilera con su nuevo equipo portugués. (Estoril)

El papá de Brandon, Bernal Aguilera expresó a La Teja que aún no sabe si su hijo vivirá solo en Portugal.

Aguilera utilizará el número 24 en el club de Lisboa, cuya ciudad es famosa por el Gran Premio de Portugal de la Fórmula 1.

“Buena suerte a Brandon Aguilera, quien fue cedido al Estoril Praia por el resto de la temporada”, escribió el Nottingham Forest en su cuenta oficial de Twitter.

Brandon y Roan Wilson, quien firmó con el equipo Gil Vicente, se verán las caras el 2 de abril por la liga lusa. Ambos juveniles estuvieron en el Mundial de Catar.