¿Por qué Vladimir Quesada llamó a los bomberos en media conferencia?

Vladimir Quesada en medio de la congoja dejó claro que irá con todo para pulsear el bicampeonato. (Alonso Tenorio)

A Vladimir Quesada, en medio de su conferencia de prensa previo a la ida de la gran final contra Alajuelense, como que se le cruzaron los cables mientras respondía sobre el estado de salud de Kevin Chamorro, ya que mencionó al Benemérito Cuerpo de Bomberos.

El momento chistoso de la conferencia surgió tras una pregunta de La Teja sobre el guardameta, ya que la semana pasada se dijo que tuvo una molestia muscular en una pantorrilla.

“Kevin está muy bien, la recuperación ha sido muy buena, igual que al resto del Cuerpo de Bomberos, de bomberos digo, de, perdón, me mató el lenguaje popular, el cuerpo de porteros están muy bien...”, contestó Quesada, lo que obviamente provocó la risa de la prensa por el zafis.

Vladimir, pese a que se mostró acongojado por el momento, lo tomó con buen humor, pidió disculpas por el enredo y siguió respondiendo las preguntas de la prensa.

Lo vacilón de todo esto, y que explica el enredo de Vladimir, es que se le dice “bomberazo” a la jugada cuando un portero sale a atrapar una bola y no logra dejársela. Aunque hay que decir que ahorita Saprissa no sufre por ese problema con sus guardametas.

LEA MÁS: ¡Atención morados! Saprissa anuncia cuándo venderá las entradas para la gran final

Frenará las “mañas”

Ya con temas del partido de este jueves, Quesada advirtió de una vez que no le ordenará a sus pupilos aplicar “mañas” para tomar ventaja hacia el título.

“No voy a decir que nuestros jugadores son unos santos, porque en el calor del juego suceden muchas cosas, pueden tomar iniciativas y responder a provocaciones, pero le puedo decir una cosa, desde el cuerpo técnico no le decimos a nuestros jugadores que vayan y practiquen el antijuego limpio en el terreno de juego”, adelantó.

Quesada espera que a punta de buen fútbol puedan sacar la serie y conseguir el objetivo del bicampeonato que tienen en mente.

“Nosotros no les decimos que usen sus mañas, vamos a tratar y hemos tratado de ganarle a todos los rivales hasta el momento con la mejor forma deportiva y en algún momento algún jugador en el calor del juego habrá respondido diferente, pero no damos ese mensaje, no son los valores que Saprissa ha inculcado a sus jugadores desde divisiones menores”, concluyó.