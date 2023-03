¿Por qué Wálter Centeno avaló que Puntarenas FC pierda puntos por no alinear a jugadores sub-20?

Wálter Centeno desde hace días ve los juegos del Puerto desde la gradería para tomar apuntes. (Juan Diego Villarreal)

Esta semana Puntarenas FC presentó oficialmente a Walter Centeno como gerente deportivo del club y Paté ya empezó a mover sus fichas para sentar bases.

En una entrevista al programa 120 Minutos de radio Monumental, Paté adelantó que avaló la decisión del cuerpo técnico de no cumplir la regla sub-20 por lo que resta la temporada.

Por sorprendente que parezca, Paté aprovechó la entrevista para explicar por qué dio su visto bueno a esta recomendación.

“Lo que sí quiero es el poder absoluto de tomar decisiones dentro de la cancha, tanto en liga menor. Cuando no hay un orden de jugar con chicos solo por cumplir la regla y sabiendo que en Puntarenas no está bien organizado en ese aspecto, por eso el entrenador tomó la decisión de no optar por la regla y perder tres puntos, por dicha no hay problemas de descenso, pero en fin se acomoda y para eso estoy yo”, aclaro.

Pero la decisión va más allá, el gerente aprovechará este tiempo para arreglar esos aspectos y en los próximos meses ver los primeros resultados.

“Ya estoy trabajando en la liga menor, le quiero dar un norte, una estructura e ir sentando las bases”, agregó.

Según las reglas de Unafut, el equipo que incumpla la regla sub-20, perderá tres puntos en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2023.